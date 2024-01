Appuntamenti nella Granda per questo ultimo fine settimana di gennaio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi e manifestazioni





A Fossano ritorna in grande stile il Carnevale, un momento di festa e allegria per grandi e piccini. Sabato 27 gennaio in via Roma alle 14.30 è in programma la grande sfilata degli 8 magnifici carri allegorici con tantissimi figuranti, la partecipazione degli Sbandieratori dei Principi d'Acaja e del Corteo Storico. Sabato e domenica, presso la Chiesa Vecchia del Salice in p.za Bima, verrà esposto il "Trofeo Senza Fine", la coppa originale assegnata al vincitore del Giro d'Italia in arrivo a Fossano il 6 maggio. Ingresso libero. Sabato 10 febbraio al Palazzetto dello Sport è prevista la tradizionale cena con serata danzante per bambini e famiglie, con la premiazione del gruppo e costume più originali. Info: www.visitfossano.it e www.facebook.com/visitfossano





A Rifreddo il Carnevale prevede fino a domenica 28 gennaio un ricco programma di festeggiamenti, con musica, il pomeriggio dedicato ai bambini e l’investitura di “Luis e la Bela Lasardera”. Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso Piazza della Vittoria (locale riscaldato, dotato di tavoli e panche con servizio bar e ristorazione). Sabato è in programma alle 12.30 il pranzo con le maschere Luis, la Bela Lasardera, paggi e damigelle. Alle14.30 ci sarà il ballo dei bambini con la presenza delle maschere rifreddesi e dei paesi vicini. Musica di Enzo. Alle 20 è prevista la cena con l’investitura delle maschere. Animeranno la serata Enzo Allasino e DJ Kamillo. Attivo il servizio bar & cocktail. Domenica ci sanno la polentata e il Carnevale in piazza dalle 12 fino al tardo pomeriggio. Musica con Enzo: balli occitani, ballo liscio, animazione per bambini e balli di gruppo con le maschere. Info: www.facebook.com/prolocorifreddo





Il Carnevale di Dronero è una ricorrenza da sempre molto sentita e partecipata. Domenica 28 gennaio alle 11.00 appuntamento con l'investitura ufficiale delle maschere. Alle 14.00 ci sarà la sfilata dei gruppi mascherati e con il gran finale dei tradizionali carretti tirati a mano, festa tradizionale con carri allegorici e gruppi mascherati provenienti dalla Provincia di Cuneo e non solo. La sfilata sarà aperta da Dragon e Dragonetta, le due maschere simbolo che rievocano le origini della città. Attesissimo è anche Giuanin Pajalunga, che, come ogni anno, scenderà dal Paradiso portando allegria a grandi e piccini. Info: www.facebook.com/proloco.dronero





Sabato 27 gennaio a partire dalle 18 alla Pineta Nord di Pontechianale torna Scivolandia, la quarta edizione della sfida delle slitte più pazze delle Alpi. L'evento sarà arricchito da vari momenti, per una serata ricca di adrenalina, risate, musica e animazione sulla neve di Pineta Nord e nel bar con salone sulle piste. Partenza alle 20.30. Alla conduzione Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi. La colonna sonora della serata e la regia musicale delle discese saranno a cura di Johnny Manfredi, che si sposterà, dopo le premiazioni, all’interno del salone del bar Pineta Nord (campeggio Libac) per continuare la festa giovani fino a notte fonda. Condurrà l’evento anche il giovane Niko, impegnato anche come animatore nella serata disco. Info: https://prolocopontechianale.it e www.facebook.com/prolocopontechianale2018



Appuntamento a Saluzzo domenica 28 gennaio dalle 8 alle 18 con il MercAntico con un’edizione al coperto nelle Scuderie dell’ex Caserma Mario Musso. Tanti espositori saranno protagonisti con oggetti, mobili e arredamento, curiosità, tutte dedicate agli appassionati del vintage e del collezionismo. Da non perdere, gli abiti delle amate Castellane che saranno messi in mostra sul percorso. Dal primo del 1952 sino al vestito 2023, una scelta di abiti per fare un vero viaggio nel tempo e nella storia saluzzese. Info: https://fondazionebertoni.it





Escursioni





Sabato 27 gennaio è in programma da Vernante un’escursione invernale notturna. Partenza alle 18.30 dal Gias della Creusa, in frazione Folchi. Info e prenotazioni: moni.dalmasso@libero.it Info sul cartellone eventi a Limone Piemonte: www.limoneturismo.it





Sabato 27 gennaio, presso il Centro Fondo di Festiona a Demonte, è in programma “E ri-uscimmo a riveder le stelle”, ciaspolata in notturna in compagnia di guide naturalistiche e astrofile per imparare a orientarsi nel cielo stellato della Valle Stura, in un magico viaggio fatto di storia, galassie, miti, costellazioni, stelle e pianeti. Attività gratuita su prenotazione. A conclusione del percorso si arriverà nella zona osservativa allestita presso il Centro Fondo: qui si osserverà la Luna e le stelle attraverso strumentazioni astronomiche professionali, guidati dall’Associazione Sideralis – Officina delle Stelle. Evento sold out. Info: www.facebook.com/people/Centro-Fondo-Festiona/100057486879206





Sempre sabato alle 16 è in programma “Lupus in fabula”, una ciaspolata lupologa in Valle Stura. Ritrovo a Strepeis, Bagni di Vinadio, con destinazione borgata San Bernolfo con possibilità di cenare al rifugio Dahu de Sabarnui. Prenotazione obbligatoria. Info: www.chamin.it





Ancora sabato è in programma una ciaspolata da Casteldelfino a Pontechianale, attraversando i boschi di latifoglie e passando accanto al lago di Pontechianale. Esperienza adatta a tutti in partenza alle 14.30 dal municipio di Casteldelfino. Ci si organizzerà con le macchine, per fare ritorno a Casteldelfino a recuperare i propri mezzi. Costo € 16 per la guida e organizzazione e merenda al rifugio Alevé. Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/neve-ciaspole-e-cioccolata





Domenica 28 gennaio è possibile partecipare all’escursione guidata con ciaspole tra boschi innevati e visita esclusiva al Castello di Casotto. C’è la possibilità di fare la merenda sinoira presso la calda e accogliente Locanda del Mulino. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Partenza alle 10 con accompagnatore naturalistico (ritrovo presso la Locanda del Mulino, nella piazza principale del Borgo di Valcasotto, 15 minuti prima dell’inizio del tour), alle 12 si visiterà

il Castello di Casotto, rientro alle 13.30 e alle 15 possibilità di merenda sinoira presso la Locanda del Mulino. Info e prenotazioni: https://kalata.it/esperienza/castello-di-casotto





Domenica è in calendario a Canosio una delle passeggiate invernali in compagnia degli alpaca di MairAlpaca. Si potrà partire al mattino alle 10.30 e al pomeriggio alle 13.30. Locandina con info su: www.vallemaira.org/eventi/linverno-di-mairalpaca e www.facebook.com/MairALPaca





Giornata della Memoria





La Città di Bra celebra sabato 27 gennaio la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale in occasione della quale vengono ricordate le vittime dell’Olocausto, con un itinerario dedicato ai luoghi della persecuzione in città e un concerto a cura del duo Bianchi-Demicheli. Alle 10.30 il tour del centro cittadino sulle tracce della persecuzione partirà da Piazza Caduti per la Libertà. Alle 17 ci sarà la commemorazione ufficiale alla presenza delle autorità presso l'Auditorium Bper. A seguire è previsto il Concerto della Memoria. Info: www.turismoinbra.it





Nel “Giorno della Memoria”, sabato 27 gennaio alle 16, il comune di Manta ha organizzato, in Santa Maria del Monastero un incontro dedicato al ricordo e alla riflessione per commemorare le vittime dell’Olocausto. Aprirà l’incontro l’avvocato Antonio Brunetti, nipote di Isacco Levi, esponente della Comunità ebraica saluzzese, morto nel 2019, che durante l’invasione tedesca riuscì ad evitare il lager, salvandosi dal campo di internamento di Borgo San Dalmazzo e dalla conseguente deportazione. Durante l’incontro si parlerà del libro di Giulio Segre “Don Cirillo e il nipotino”. Interverrà la professoressa Enrica Segre, figlia dell’autore, per ricordare la figura del padre e la sua storia. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comune.manta





A Dronero, in occasione della Giornata della Memoria, sabato 27 gennaio presso il CineTeatro Iris, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Nonno Rosenstein nega tutto” della compagnia teatrale GenoveseBeltramo. È la storia di Kletzmer scapestrato musicista reduce di Auschwitz, che decide di prestarsi all'agghiacciante manipolazione di un gruppo di negazionisti perché non sopporta il peso del ricordo di quanto ha subito nei campi di concentramento. Ed è la storia anche del suo rapporto con la nipote che tenta di salvarlo: una giovane donna che difende la memoria, ricostruendo con amore, crudeltà e ironia, la fragile esistenza di un uomo, suo nonno, per fornire a tutti noi uno specchio nel quale riflettere. Info: www.facebook.com/cinemateatroiris e www.officinaperlascena.it/wordpress/rassegna-di-cinema-e-teatro





A Mondovì sabato alle 17.00 presso la sala delle conferenze “Luigi Scimè”, spazio alla letteratura con la presentazione del nuovo libro di Marco Tomatis e Loredana Frescura “Judith”, la drammatica testimonianza della furia nazista raccontata con gli occhi di una quattordicenne ebrea polacca, unica sopravvissuta alla fucilazione che ha coinvolto l’intera famiglia. Domenica 28 gennaio ritornano le visite guidate gratuite “Mondovì Città della Memoria”. Due i turni di visita, alle 14.30 e alle 16.00, con ritrovo in piazza Maggiore davanti al “piatto del Gallo” per un itinerario guidato che toccherà il Museo della Ceramica, le targhette della memoria di Piazza e l’antico ghetto ebraico. Prenotazione obbligatoria a e sedramondovi@gmail.com



Info: www.facebook.com/cittadimondovi





A Savigliano, in occasione della Giornata della Memoria, sabato 27 alle 17 sarà possibile partecipare al Cammino della Memoria, itinerario ebraico aperto a tutti per le vie cittadine, con interventi musicali a partire dal Piazza Santa Rosa. Alle 21 è in programma presso la Gipsoteca “D. Calandra”, in via S. Francesco, un concerto con Boris Brovtsyn (violino) e Olga Domnina (pianoforte). Domenica 28 alle 21 nella Sala Crosà neira, piazza Misericordia ci saranno letture tratte dal libro “La storia offesa”, storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti con interventi musicali. Info: www.visitsavigliano.it/newseventi





Domenica 28 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, EmotionAlp organizza un Trekking della memoria - Damiani e Rocca Stella con partenza da Caraglio, per riflettere sul ruolo della montagna negli anni della Seconda guerra mondiale e sulla sua capacità di offrire rifugio, protezione e supporto durante tutte le tragiche vicende della Seconda guerra mondiale. Al ritorno cena all'Agriturismo Lou Porti. Info: www.emotionalp.com





In occasione del Giorno della Memoria, domenica 28 gennaio si potrà visitare la sinagoga di Cuneo dalle 15.00 alle 18.00, con visite guidate in partenza alle 15.00, 16.00 e 17.00, con ingresso in ordine di arrivo. Appuntamento in contrada Mondovì 20. Info: https://torinoebraica.it/apertura-sinagoghe-di-alessandria-e-cuneo-in-occasione-del-giorno-della-memoria-2024





A Saluzzo domenica 28 gennaio è prevista l’apertura straordinaria dell’Archivio storico della città, che presenterà un’esposizione incentrata sulle vicende della comunità ebraica saluzzese e, con le visite alla Biblioteca dei fondi storici di via Volta, dove lo sguardo sarà puntato sulle donazioni di Francesco Costa, morto a Mauthausen nel 1944. Le due sedi museali saranno accessibili dalle 14 alle 18. Info e contatti per prenotazioni: https://visitsaluzzo.it/event/visite-guidate-allarchivio-storico-giorno-della-memoria-2024





Musica e spettacoli





Sabato 27 gennaio si conclude a Bene Vagienna la Fiera della Beata Paola con le celebrazioni in onore della "Signora di Bene", la Beata Paola Gambara Costa. Alle 21 presso la Chiesa di San Francesco è ij programma il concerto in onore della Beata eseguito dalla Banda Musicale della Città di Bene Vagienna. Info: pagina Facebook della Fiera della Beata Paola.





A Piasco sabato 27 gennaio sarà la Compagnia Teatrale di Carmagnola “Gruppo Teatro Carmagnola APS” ad aprire la 28ª edizione della Rassegna del Teatro Piemontese. Sul palco, alle 21, il gruppo teatrale torinese presenterà “Na ciav per doi”, commedia in due atti di John Chapman e Dave Freeman tradotta in piemontese da Attilio Cocchi. La regia e l’adattamento teatrale è di Mino Canavesio. Info: www.piasco.net





Sabato 27 gennaio alle 21, presso la Crouza di Aisone , si terrà “ de Storios e de Muzico”, un incontro in cui verranno raccontate storie occitane tratte dal libro "Racconti di territorio" di Guido Olivero, accompagnate dalle musiche del gruppo "Les Randoulines". Info: www.espaci-occitan.org





Il cineclub Méliès di Busca festeggia i suoi dieci anni di attività con una serie di appuntamenti speciali: sabato 27 gennaio, a partire dalle 21, il cinema Lux ospiterà un concerto della “Klezmer gypsy band Mishkalè”, con un repertorio di musiche provenienti dall’est Europa. Al termine del concerto e domenica 28 alle 18 verrà proiettato il film “One life” di James Hawes. Ambientata nel 1938, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la pellicola racconta la storia del londinese Nicholas Winton, che avvertendo la minaccia dell'invasione della Germania di Hitler organizza un piano di salvataggio noto come "Operazione Kindertransport" per centinaia di bambini. Winton riuscirà a portare in Inghilterra otto treni con a bordo centinaia di bimbi che verranno ospitati da famiglie affidatarie. Ingresso alla serata 10 euro. Info: https://cinemaluxbusca.it





Sabato 27 gennaio a Busca dalle 17 alle 22 appuntamento aperto a tutti “Mettici l’anima. La forza dell’intelligenza emotiva: giochi, laboratori, incontri, cena condivisa, teatro”. L’evento si svolgerà nella sala incontri di Porta Santa Maria alle 17: dopo la registrazione verrà presentato il progetto Comunitango e dalle 17.30 sono previsti giochi, attività e momenti di confronto con la compagnia Il Melarancio e il Centro Adler; alle 19.15 si condividerà un’apericena per cui ognuno è invitato a portare uno stuzzichino. La manifestazione proseguirà alle 21 al Teatro Civico, dove la compagnia Teatro Telaio presenterà lo spettacolo “Abbracci”. Info: www.comune.busca.cn.it





“Carlo Martello e altre storie. Omaggio a Fabrizio De André” è il titolo dello spettacolo musicale organizzato dall'associazione di genitori L’Airone Odv di Manta, in collaborazione con la compagnia “Teatro prosa Saluzzo”, in programma sabato 27 gennaio alle 21 al cinema Aurora di Savigliano. Il Teatro Prosa Saluzzo torna sulle scene con uno spettacolo dedicato ad uno dei cantautori italiani più amati. Lo spettacolo che ripropone le più famose canzoni del cantautore genovese viene inframmezzato da parti recitate che evocano la sua vita proponendo un incontro con la musica e la personalità di “Faber”, che ha saputo cogliere con lucidità struggente quanto la vita sia una continua alternanza di comico e tragico, con capacità di comprendere e senza mai giudicare. Info: www.facebook.com/associazione.airone





Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza nel teatro della Fondazione Mirafiore a Serralunga d’Alba e sabato 27 gennaio, alle 18.30, sarà la volta del comico e cabarettista Leonardo Bonetti, in arte Leonardo Manera. È autore di molti suoi testi grazie ai quali ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale come la vittoria del “Festival nazionale del Cabaret”, del “Festival di cabaret Città di Cremona” e il premio della critica alla “Zanzara d’oro”.

La partecipazione all’evento è gratuita, obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it . Gli incontri si potranno seguire anche in diretta streaming tramite il canale YouTube della Fondazione.





La compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco con l’interpretazione di un nuovo spettacolo in piemontese. Il titolo scelto per diciannovesima performance della compagnia è “Quando l’amore c’è, la gamba tira el pè”, commedia scritta da Franco Roggero.

Tre atti di grandi risate, colpi di scena e tanto altro raccontano la storia di un simpatico ambulante, innamorato della bella farmacista che per avvicinarla compra ogni sorta di farmaci tra la preoccupazione della moglie e la curiosità della vicina di casa. Cerca di supportarlo l’amico Agenore e l’amico veterinario gli consiglierà le cure di una stravagante psico-sessuologa.

Il debutto sarà presso il Teatro Parrocchiale di Roata Rossi sabato 27 gennaio alle 20.45.

Prevendita biglietti presso la panetteria Meinero di Roata Rossi o al botteghino prima degli spettacoli salvo esaurimento posti. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e per il sostegno delle opere parrocchiali.





Al Teatro Sociale di Alba appuntamento domenica 28 gennaio alle 16.30 con lo spettacolo “Il Circo del riciclo”. La vicenda ha come scenario il magico mondo del circo che tanto affascina, con i suoi colori e le sue luci, i piccoli spettatori e non. Gli interpreti della storia sono due pagliacci spiantati, che incarnano la semplicità e la limpidezza di un mondo fanciullesco, lontano dalla realtà quotidiana fatta di calcoli, di convenienze, di dare per avere. I due, cacciati dal circo Bombay a causa della loro sbadataggine, si mettono in viaggio alla ricerca del loro sogno: “Lavorare nel grande circo americano”. Così senza lavoro e senza un tendone vagano sconsolati, sarà l’incontro con la gente a ridare loro la gioia di far ridere le persone; in men che non si dica.

Info: www.teatroalba.it nella sezione “Famiglie a Teatro”.





Al teatro Toselli di Cuneo domenica 28 alle 17.30 è in programma lo spettacolo “Nel bosco addormentato”, storia che comincia in una notte di luna piena, una notte di desideri, di speranze, di sogni. Una Regina sogna con tutte le sue forze di avere una bambina e a volte, quando si desidera veramente qualcosa, i desideri si realizzano. E una bambina nasce finalmente, grazie all’intervento magico della Fata Bianca, una fata molto potente ma senza amore che scaglia una maledizione: “quando la principessa compirà 16 anni si pungerà il dito con un ago e morirà”. Da quel momento il destino si mette in viaggio… Età consigliata dai 6 anni.

Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Domenica 28 gennaio a Monforte d’Alba inizia la rassegna teatrale MONFORTEATRO, con spettacoli di ottima qualità, con compagnie amiche del territorio, con la formula del “the delle cinque”, che prevede l’offerta di the e biscotti agli spettatori e l’accesso gratuito allo spettacolo. Inizio degli spettacoli alle 17 al Teatro Comunale di Monforte d'Alba. Non sono previste prenotazioni. Si inizia con lo spettacolo Noios!!!, divertente parabola sul rapporto generazionale, non facile neanche quando i figli crescono e i genitori invecchiano.

Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze





Domenica 28 gennaio alle 16.30 al Teatro Civico di Caraglio è in calendario lo spettacolo “Abbattoir Blues”. Lo spettacolo attraverso la comicità, il clown, il teatro di figura, il circo e la magia, tratta il tema del maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi e del rapporto ambivalente con la carne che ha l’essere umano. E alla fine dello spettacolo merenda per tutti i bambini presenti. Info: www.santibriganti.it/spettacolizonafranca23-24





Saranno i “Mating Call Jazz Quartet” ad aprire l’edizione 2024 dei “Salotti Musicali” in programma, domenica 28 gennaio alla 17, al Monastero della Stella di Saluzzo (in piazzetta Trinità 4). Il quartetto è formato da: Mattia Basilico, sax tenore; Nicolò Di Pasqua, pianoforte; Michele Garbolino, contrabbasso e Luca Guarino, batteria. Il concerto presenta un progetto musicale ispirato al grande pianista, compositore e arrangiatore dell'era be-bop Tadd Dameron (1917-1965) e al suo sodalizio discografico con il sassofonista e compositore John Coltrane (1926-1967), immortalato nello storico album “Mating call” registrato in studio nel 1956. Il programma prevede brani di John Coltrane, Tadd Dameron e Duke Ellington. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Info ed eventuali prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it .

Appuntamenti culturali





Una bella conferma, con tanti contenuti e diversi nomi “eccellenti”: è questo il filo conduttore della serie di incontri promossi dall’attivissima biblioteca civica di Magliano Alfieri dal titolo “Se una sera d’inverno”, che si svolgerà in alcune domeniche d’eccezione da qui e sino a marzo inoltrato. Domenica 28 gennaio, il centro dell’attività sarà il salone polifunzionale “Riez” di Frazione Sant’Antonio, come sempre alle 17: con il Laboratorio teatrale “III Millenio” di Cengio con lo show “Rumors”. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/people/Biblioteca-civica-di-Magliano-Alfieri/100070150681218





Il Museo della Battaglia permette ai visitatori di scoprire le vicende e le curiosità di una delle più importanti battaglie combattute da eserciti stranieri in territorio italiano: la Battaglia di Ceresole d’Alba. Protagonisti dello scontro, avvenuto il 14 aprile del 1544, furono l’esercito francese di Francesco I e l’esercito degli Imperiali guidato da Carlo V, che si sfidarono per ottenere l’egemonia in territorio italiano. Lo scontro, che vide protagonista circa 30 mila soldati, si concluse con la vittoria dell’esercito francese. Il percorso di visita avrà l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Visite guidate gratuite anche su prenotazione ogni ultima domenica del mese.

Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it





A Saluzzo domenica 28 la Castiglia torna ad accogliere i visitatori alla scoperta della mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos” a cura di Fondazione Artea. Alle 15.30 sarà possibile visitare l’esposizione fotografica, racconto di settant’anni di fotografia al femminile, attraverso un tour che percorrerà i sei nuclei tematici esposti. La visita guidata ha un costo di 13 euro a partecipante (7 euro per possessori della card Abbonamento Musei; gratuita per bambini sotto i 6 anni), ed è a numero chiuso con necessità di prenotazione. Il ritrovo è alle 15.30 alla biglietteria della Castiglia.

Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo





A Busca è in programma un’opportunità per ammirare le opere d’arte al femminile, in mostra a Casa Francotto fino al 10 marzo, e i segreti più nascosti della città di Busca. Domenica 28 gennaio chi acquisterà il biglietto della mostra “L’altra metà. La donna nell’arte” potrà proseguire la giornata effettuando la visita guidata “Busca sotterranea”: per partecipare ad entrambe le iniziative, occorre la prenotazione scrivendo anche a info@casafrancotto.it . La partenza è prevista per le 14.30 da Casa Francotto. La visita “Busca sotterranea”, dalla durata di un’ora, si svolgerà con l’accompagnamento di una guida. La mostra nel fine settimana è aperta nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 il sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 la domenica.

Info: https://casafrancotto.it



Ad Alba è in corso la mostra fotografica "Beppe Malò - Guardare" che presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo e giornalista albese Giuseppe Malò nel corso della sua carriera.

Fotografie in bianco e nero “fine art” scattate in luoghi, periodi e contesti tra i più vari, nell’ambito di una ricerca personale. Riportano lo sguardo di Malò sempre curioso e interessato alla vita. Filo conduttore è l’interesse e il rispetto per i luoghi e le persone nella loro straordinaria unicità.

L’esposizione è aperta fino al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi