Calcio Serie D: capolista scatenata ad Alba, l'Alcione Milano espugna l'Augusto Manzo per 7-1

Pesante sconfitta per l'Alba Calcio nella quinta di ritorno del girone A di Serie D: la capolista Alcione Milano espugna l'Augusto Manzo con un eloquente 7-1.

LA CRONACA

Una bella giornata di sole con 20 gradi di temperatura ha accolto Alba Calcio e Alcione Milano all’”Augusto Manzo” per la quinta giornata di ritorno del girone A di serie D.

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, Alcione subito pericoloso con una girata di Manuzzi ben respinta dal nuovo portiere albese Luca Crosta, che nulla può sulla punizione calciata al 5° minuto da Laribi che si insacca all’incrocio dei pali.

Il vantaggio galvanizza gli ospiti che ottengono un calcio di rigore due minuti più tardi, per un fallo di mano in area: lo realizza Manuzzi con un rasoterra sulla destra.

Reagisce l’Alba Calcio che dimezza lo svantaggio già al 9° con colpo di testa di Giraudo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 20° dopo un’azione insistita e un palo, l’Alcione segna il terzo gol con un bel diagonale di Pio Loco, che cinque minuti più tardi sigla la quarta marcatura con una rovesciata da terra in mischia.

L’Alba Calcio cerca di reagire e si fa pericolosa in più occasioni alla fine del primo tempo. Al 35° Scotto ha una buona opportunità su bel cross di Carnovale, ma spara alto, mentre il portiere ospite Agazzi si supera deviando in angolo una punizione di Bonelli al 42°. Una ripartenza dell’Alcione nel recupero mette il neo entrato Battistini nella possibilità di trovarsi a tu per tu con Agazzi e di fissare il punteggio alla fine del primo tempo sul 5-1 per i milanesi.

Nell’intervallo l’Alba Calcio sostituisce il portiere e Bergonzi è costretto subito ad una parata su un’incursione dello scatenato Battistini dopo tre minuti di gioco. La squadra ospite controlla facilmente il gioco senza correre rischi e al 18° Bonaiti in contropiede sigla il 6-1 con un violento tiro in diagonale. Nemmeno le sostituzioni consentono all’Alba Calcio di riprendere il pallino del gioco e al 32° un’ennesima ripartenza consente a Morselli, subentrato da poco, di andare a rete per il 7-1 definitivo.Delusione sugli spalti per una partita segnata fin da subito dalla partenza veemente degli ospiti e da un primo tempo pirotecnico.

L’Alcione ha dimostrato di meritare la testa della classifica, mentre i padroni di casa sono attesi al riscatto mercoledì prossimo nel derby in casa del Bra.

ALBA CALCIO: Crosta, Barbagiovanni, Dieye, Scotto, Giraudo, Foschi, Cena, Galvagno, Bonelli, Albisetti, Carnovale. Allenatore: Fabrizio Viassi. A disposizione: Bergonzi, Marin, Marangoni, Perego, Sia, Riverditi, Galasso, Yanken, Imperato,Trinchero

Alcione Milano: Agazzi, Chierichetti, Venturini, Bonaiti, Manuzzi, Foglio, Pio Loco, Caremoli, Laribi, Barbuti, Ciappellano A disposizione: Gueye, Miculi,Petito,Palma,Morselli,Lanzi, Piccinocchi, Battistini, Rebaudo. Allenatore: Giovanni CusatisAmmoniti: Cena, Perego

Arbitro Riccardo Tropiano - Bari

Assistenti Marco Marchesin – Alessia Cerrato

Ammoniti: Perego, Cena

Sostituzioni:

Entrati Bergonzi, Perego, Marangoni, Galasso, Trinchero per Crosta Bonelli, Barbagiovanni, Galvagno, Carnovale (Alba Calcio)

Entrati Battistini, Rebaudo, Palma, Morselli per Manuzzi, Laribi, Foglio, Barbuti