Calcio Serie D, sei anticipi nel girone A: Bra corsaro, Alba a picco

Disputati, nel pomeriggio, sei anticipi della 24^giornata sui campi del girone A di Serie D.

Brutta sconfitta per l'Alba Calcio, travolta 7-1 in casa dalla capolista Alcione Milano mentre il Bra ha avuto la meglio per 1-0 sulla Sanremese in trasferta (gol di bomber Musso).

Mercoledì, nel turno infrasettimanale, appuntamento con il derby cuneese Bra-Alba all'Attilio Bravi.

I RISULTATI

Alba - Alcione 1-7

Chieri - Chisola

Derthona - Gozzano 0-3

Ligorna - Borgosesia 2-0

Fezzanese - Vado 2-1

Sanremese - Bra 0-1

Domenica le restanti partite: Varese-Asti, Pinerolo-Vogherese, Pont Donnaz-Lavagnese e RG Ticino-Albenga.

CLASSIFICA: Alcione* 51, Chisola 44, Albenga (-1), Ligorna 39, Ticino, Varese, Bra* 38, Asti 37, Vado 35, Gozzano, Fezzanese 30, Sanremese, Vogherese, Derthona 28, Chieri 26, Pinerolo 25, Alba 24, Lavagnese 21, Pont Donnaz 19, Borgosesia 14

* da omologare il risultato di Bra-Alcione

