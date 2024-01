Doppia convocazione in Nazionale per il Cuneo Sitting Volley

A poco più di un anno dalla costituzione del Cuneo Sitting Volley, ecco arrivare le prime convocazioni da parte della Nazionale italiana maschile di Sitting Volley.

Grande orgoglio e soprattutto tanto entusiasmo da parte di tutto il Club biancoblù, per la convocazione di Orazio Tallarita e Roberto Dalmasso, rispettivamente capitano e vicecapitano, al collegiale presso il Dream Volley Pisa insieme alla Nazionale italiana maschile di Sitting Volley.

Un’importante opportunità sinonimo di grande lavoro in palestra; aver partecipato alla Final Eight la scorsa stagione e alla DiaSorin Cup 2023 All Star Game di Chieri, ha messo in luce le capacità degli atleti cuneesi.

«Da un caffè in piazza Galimberti alla prima convocazione in Nazionale, Orazio ora ha una storia da raccontare e sono contento di averlo aiutato in questo percorso. Il Cuneo Sitting Volley cresce grazie al lavoro di tutti e presto ci saranno altre novità: puntiamo a fare bene in campionato cercando di migliorare i risultati della passata stagione» - il presidente Gabriele Costamagna.