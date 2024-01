Volley A1F. Cuneo ospita Casalmaggiore nella partita più importante della stagione. Tanase ai tifosi: "Non mollateci ora" (VIDEO)

A 9 giornate dal termine della regular season sembrerebbe fuori luogo parlare di ultima spiaggia, ma è inutile negare che quella di domani pomeriggio, domenica 27 gennaio, contro Casalmaggiore per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è la partita più importante della stagione. Almeno, fino a questo momento.

Si giocano una bella fetta di serie A1 piemontesi e lombarde nell’infuocata arena di san Rocco Castagnaretta: il fischio d’inizio sarà alle ore 19 e mai come stavolta sarà importante l’apporto del pubblico di Cuneo, che nonostante una stagione non esaltante in termini di risultati, finora non ha mai mancato di far sentire la propria vicinanza alle ragazze accorrendo numeroso.

Chi vincerà tirerà un bel sospiro di sollievo, anche se la strada è ancora lunga. Cuneo non può permettersi ulteriori passi falsi: durante la settimana le Gatte si sono allenate con serenità ed intensità, anche se l’infermeria non è mai stata del tutto vuota tra influenza e qualche piccolo infortunio.

“Abbiamo affrontato la settimana come si deve fare in casi come il nostro – dice la schiacciatrice Alice Tanase, sentita dopo l’allenamento di ieri -, lavorando tanto e cercando di sistemare le cose che non ci vengono ancora bene”.

La sconfitta contro Bergamo è stata assimilata, ma ha lasciato l’amaro in bocca: “Poteva essere sicuramente una partita differente e contro Casalmaggiore faremo di tutto per rendere una domenica un po’ diversa da quella passata ai nostri tifosi”

A questo punto della stagione non si riesce a comprendere se sia tutta una questione mentale, oppure manchi qualcosa anche a livello tecnico. Ancora Tanase: “A livello tecnico direi...sì, ma no. Perché in settimana di vedono cose positive, che però non riusciamo a trasportare in partita. È palese che quel che ci manca di più in questo momento è il fattore mentale. Dobbiamo trovare un po’ più di serenità, ma allo stesso tempo una maggiore cattiveria agonistica”.

Le ragazze di Bellano debbono scrollarsi di dosso la classica “paura di vincere”: “Non vincere da tanto tempo ti porta questo timore. L’unica ricetta è la solita: pensare ad una partita per volta, addirittura un set alla volta, per cercare la vittoria come se iniziasse un nuovo campionato. Inutile nascondere che quella contro Casalmaggiore a questo punto diventa la partita più importante della stagione”

Che squadra sarà quella che le Gatte andranno ad affrontare domani? “Ci aspettiamo una squadra più o meno nella nostra situazione, il risultato lo porterà a casa chi ci metterà un po’ più di cuore e grinta” aggiunge Alice Tanase. Prima di concludere con un appello: “La presenza del pubblico sarà fondamentale, a noi serve sentire l’appoggio dei tifosi e per questo invito tutti a venirci a sostenere: non mollateci proprio in questo momento”