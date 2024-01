Volley A2/F - Per il Puma esordio casalingo nella Pool Promozione: al PalaManera domani (17,00) arriva l’Albese Como

Primo impegno di Pool Promozione per la Lpm Bam Mondovì, che domani alle ore 17 ospiterà la formazione lombarda della Tecnoteam Albese Volley Como. Sul taraflex del PalaManera si sfideranno due delle formazioni più in forma del Campionato di A2.

La squadra di Chiappafreddo viene da due mesi di grandi risultati: sei vittorie consecutive per 3-0, interrotte solo dalla sconfitta casalinga subita ad opera della “schiacciasassi” Perugia. Momento decisamente positivo anche per la Lpm Bam Mondovì, reduce da quattro vittorie consecutive, in gare chiuse tutte sul punteggio di 3-1.

Le pumine sembrano aver ritrovato equilibrio, serenità e soprattutto continuità di rendimento. Entrambe le contendenti hanno come obiettivo di cominciare questa seconda fase di stagione con il piede giusto e magari iniziare a colmare la distanza dalla zona Play-off, attualmente lontana 9 punti per la Lpm e 10 per l’Albese Como.

Tanta qualità nel roster lombardo, che può contare anche su un libero scudettato come Silvia Fiori. Tornerà nei panni di ex, invece, la schiacciatrice Marika Longobardi, che nella sua prima esperienza lombarda ha già messo a segno 186 punti. Arbitri dell’incontro saranno Antonio Giovanni Marigliano (Torino) e Fabrizio Giulietti (Perugia).

Come di consueto il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV, previa registrazione. Al PalaManera di Mondovì il fischio d’inizio è fissato per domenica alle 17.