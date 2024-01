Volley A2M. Cuneo a Pineto per tentare la scalata alla vetta. Cioffi: "Occhio a Santangelo" (VIDEO)

Altro test per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo. La squadra di Matteo Battocchio, nel turno precedente è riuscita in un colpo solo a consolidare il secondo posto ,vincendo al tie break contro Brescia, e ridurre lo svantaggio nei confronti della capolista Grottazzolina. Sono 4 le lunghezze che ora separano i piemntesi dai marchigiani: la Videx non è riuscita a superare l’ostacolo Porto Viro cedendo l’intera posta in palio, vedendosi cosi rosicchiare due punti.

Domani, domenica 28 gennaio, i bianco-blu saranno impegnati in trasferta sul complicato campo dell’Abba Pineto. Dopo l’exploit di Castellana Grotte nel recupero infrasettimanale di Cantù, gli abruzzesi si ritrovano invischiati al limite della zona retrocessione.

Una squadra da tenere assolutamente in grande considerazione quella di Pineto, che si è da poco rinforzata con gli ingaggi dell'ex opposto cuneese Andrea Santangelo insieme con lo schiacciatore polacco Mateusz Frac, come dice il centrale biancoblu Massimiliano Cioffi.

Si gioca alle ore 18 con diretta streaming free sul canale tematico Volleyball World Tv.

Le altre partite della quinta giornata di ritorno sono Cantù-Siena, Aversa-Prata di Pordenone, Grottazzolina-Castellana Grotte, Brescia-Ravenna, Porto Viro-Reggio Emilia e Santa Croce-Ortona.

La classifica vede Grottazzolina davanti a tutti con 41 punti, seguita da Cuneo con 37, Siena 36, Ravenna e Prata 34, Brescia 30, Porto Viro 26, Santa Croce 22, Cantù e Reggio Emilia 19, Aversa 16, Pineto 15, Castellana Grotte 13, Ortona 12.