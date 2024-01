Turchia, via libera Usa a vendita F-16 dopo 'sì' di Ankara a Svezia nella Nato

(Adnkronos) - Via libera negli Usa alla potenziale vendita di nuovi caccia F-16 alla Turchia. Uno sviluppo che arriva dopo che il Parlamento di Ankara ha ratificato l'adesione della Svezia alla Nato. "Il Dipartimento di Stato ha deciso di approvare una possibile" vendita alla Turchia per "acquisizione e ammodernamento di F-16 e relativi equipaggiamenti per un costo stimato di 23 miliardi di dollari", si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca). La Turchia ha chiesto l'acquisto di 40 nuovi F-16 e l'ammodernamento di 79.