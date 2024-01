A Mondovì, il prossimo aprile, la tradizionale commemorazione delle Fosse Ardeatine

Sarà il prof. Daniele Valle, Presidente del Comitato Regionale per la difesa dei principi della Resistenza a relazionare all’incontro del 3 aprile, alle ore 10, presso il memoriale del col. Montezemolo e del v.brig. D’Acquisto, a Piazza, di fronte alle scuole ex elementari. Così ha deciso l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” per l’annuale incontro di studenti, Associazioni Partigiane e d’Arma, oltre a familiari dei caduti nella Resistenza monregalese. Gli organizzatori ritengono di proporre con parecchio anticipo il programma, onde poter richiamare molti monregalesi ed anche di altre località.

Come al solito si inizierà con la preghiera interconfessionale a cui sono invitati ebrei, cattolici, ortodossi, evangelici e islamici. Porteranno il saluto autorità nazionali, regionali, provinciali, comunali. Presenzieranno Gonfaloni decorati al valor militare ed al merito civile, per sottolineare la importanza di mantenere viva la adesione ai principi basilari della Resistenza, cioè la democrazia, l’apertura verso chi non può godere dei diritti che la Costituzione Italiana assicura all’articolo 10, il libero associazionismo, la apertura alle diverse forme culturali ed alla scuola aperta a tutti. “Ringraziamo fin d’ora se vorranno essere presenti pure i parenti dei Partigiani ricordati sulla lapide apposta sulla fontanella, arricchita dalla scultura di Bjròt Francesco Russo, con il gallo che lancia il canto della libertà.” Dicono i dirigenti della onlus, affinché sia più familiare la riunione.