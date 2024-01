Domani anche a Mondovì la protesta degli agricoltori

Anche a Mondovì gli agricoltori scenderanno in piazza per sottolineare il grave stato di difficoltà del settore, messo in ginocchio dalla burocrazia, da un crescente aumento dei costi a fronte dei ricavi, ma anche delle nuove politiche dell'Unione Europea, sempre più stringenti.

Nelle scorse settimane una prima manifestazione si era svolta al Miac di Cuneo (leggi qui), ma sono numerosissimi gli agricoltori che si sono organizzati, in tutta Italia, per protestare sulla scia delle mobilitazioni che stanno avvenendo anche nel resto d'Europa.

La protesta non riguarda solo le nuove misure previste dall'Unione Europea, ma ha come obiettivo quello di creare un tavolo di concertazione per garantire maggiore tutela e sostegni al settore.

La manifestazione, autorizzata dalla Questura, si svolgerà domani, lunedì 29 gennaio in piazza Ellero, dalle 15 alle 21. Mercoledì 31 gennaio gli agricoltori saranno nuovamente a Cuneo: manifesteranno dal palazzetto di San Rocco fino in piazza Galimberti "perché se muore l'agricoltura, muore buona parte del tessuto economico italiano”(leggi qui).