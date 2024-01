Esercitazione congiunta a Rossana per le squadre Aib Valle Varaita e i Vigili del Fuoco di Venasca e Busca [FOTO E VIDEO]

Si sono tenute ieri, sabato 27 gennaio, a Rossana le esercitazioni da parte delle squadre Aib della valle Varaita (dell’area di Base 6) con i volontari di Rossana Verzuolo, Brossasco, Isasca e Sampeyre e con loro anche le squadre di Manta.

Assieme ai vigili del fuoco di Busca e Venasca si è simulato, su piazza Gazelli, un vero e proprio intervento relativo all’utilizzo del nuovo carrello motopompa in grado di drenare il fango, acquistato grazie al contributo economico da parte dell’Unione Montana valle Varaita, essenziale per la gestione delle alluvioni e l'estrazione dell'acqua melmosa negli allagamenti.

I volontari hanno riempito con le pompe una grossa vasca, che solitamente viene anche utilizzata in caso di incendio boschivo come serbatoio di contenimento dell’acqua, da cuiattinge per riempire i cestelli degli elicotteri.

A fare gli onori di casa il sindaco Giuliano Degiovanni con il vice Manuele Barbero e il comandante dell’Aib di Rossana Sergio Armando.

"Ringrazio la squadra locale AIB e tutti gli intervenuti - ha detto il sindaco Giuliano Degiovanni, dando il benvenuto agli intervenuti - "Oggi è il Giorno della Memoria, non dobbiamo dimenticare la la storia dell'umanità ha avuto periodi buoi, che non si possono dimenticare, ma sulle ceneri di quel periodo è nato lo spirito di comunità e democrazia di cui godiamo oggi e credo che il volontariato vada in questa direzione. esempio. Noi sindaci dei piccoli comuni sappiamo che senza il vostro sostegno riusciremmo a fare ben poco".

“La nostra provincia è Granda - ha detto il presidente della Provincia, Luca Robaldo - non solo per le dimensioni, ma anche grazie a persone come voi che si dedicano al volontariato che sopperisce alle mancanze dello Stato e degli enti locali”.

Alla giornata è intervenuto il consigliere regionale Matteo Gagliasso, presente con il consigliere regionale Paolo Demarchi: "Come regione cerchiamo di sostenervi - evidenziato Gagliasso - e siamo orgogliosi di potervi rappresentare e siamo orgogliosi di poterlo fare: il nostro è un enorme grazie per tutto ciò che fate per tutto il territorio e soprattutto per i piccoli comuni e le zone montane".

"Per una vallata come la nostra - ha sottolineato il sindaco di Busca e presidente del BIM Valle Varaita Marco Gallo - che in passato ha vissuto anche situazioni complicate, gli AIB, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e i volontari sono sempre stati in prima linea, pronti a intervenire."

A chiudere gli interventi Gianni Menzio del coordinamento della protezione civile in valle Varaita, che ha ringraziato tutti e sottolineato l'importanza della sinergia tra comuni, provincia e regione per sostenere le attività dell'associazionismo locale.

Numerose le autorità civili e militari presenti, tra le quali le forze dell’ordine rappresentate dal Luogotenente dei carabinieri Giovanni Frattasi della stazione di Costigliole Saluzzo e i carabinieri forestali, il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, il sindaco di Bellino Munari con l’assessore Valter Rattalino e i sindaci di Saluzzo Mauro Calderoni e Manta Paolo Vulcano, oltre a Roberto Badellino, ispettore provinciale delle squadre Aib della Provincia di Cuneo.

Tutti hanno encomiato il lavoro volontari Aib ricordando l’importanza del volontariato.