Il Comizio Agrario di Mondovì ospita il seminario “Il giardino che ti salva"

Il Comizio Agrario ospita nella sua sede in piazza Ellero n.45 in Mondovì il seminario dal titolo “Il giardino che ti salva. Il giardino come leva del cambiamento personale” che si svolgerà in due pomeriggi: sabato 3 e sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 15 alle ore 17 - dedicati al giardino come luogo di trasformazione personale, di benessere psicofisico e di incontro con la Natura.

Il seminario è a cura di Maurizio Zarpellon (Garden Designer, fotografo e scrittore) e Milena Bellonotto (fondatrice di Vento di Fogli.e, storyteller ed ortoterapeuta).

Una passeggiata tra piante e consigli d’autore introdurrà ai giardini nutrienti per mente, corpo e spirito con l’intento di affiancare i partecipanti ad effettuare scelte accurate e improntate alla bellezza, ma soprattutto in sintonia col proprio sentire. I partecipanti potranno ascoltare testimonianze e letture per capire qualcosa in più dei giardini interiori che custodiamo in fondo al cuore e che possono prendere forma, anche sul proprio balcone, perché non conta solo lo spazio a disposizione ma lo sviluppo della propria capacità di ascolto e interazione con la Natura.

Si parlerà inoltre della figura dell’ortoterapeuta e dei benefici che gli interventi di aiuto nel verde apportano a diverse tipologie di utenza nei contesti educativi, terapeutici e riabilitativi.

«Siamo convinti che il Giardino sia un microcosmo simbolicamente perfetto e rappresentativo del ciclo di vita, fonte di innumerevoli benefici per la salute fisica e psicologica, ma anche luogo di crescita, rispecchiamento e sperimentazione a tutte le età e persino un’occasione di riscatto; proprio per queste ragioni il giardino riserva un’infinità di applicazioni che ad oggi sono ancora potenzialità inespresse» affermano gli ideatori degli incontri, Zarpellon e Bellonotto.

I pomeriggi sono in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì, ma è possibile seguire i corsi anche da remoto qualora impossibilitati a partecipare (richiedere il link per collegarsi). Per info in generale e su costi, prenotazioni e iscrizioni scrivere a Maurizio Zarpellon alla mail zarm63@gmail.com



Per saperne di più:

https://www.mauriziozarpellon.com

https://www.instagram.com/ventodifogli.e

www.comizioagrario.org