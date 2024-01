La Granda piange Beppe Riccardi, fondatore del Movimento Consumatori Cuneo

Cuneo e l’intera provincia Granda piangono la scomparsa di Beppe Riccardi, fondatore ed ex presidente del Movimento Consumatori Cuneo.



Riccardi aveva 84 anni, ed è scomparso nella sua abitazione di via XX Settembre. Ex dipendente Telecom, negli anni ‘80 entrò nel Movimento Consumatori nazionale e aprì la sezione cuneese oggi presieduta da Riccardo Sartoris: responsabile, anche dell’apertura degli sportelli di Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo. Nel corso degli anni, hanno portato il suo nome battaglie importanti per il cibo sano nelle mense scolastiche.



Riccardi lascia la moglie Gabriella, le figlie Roberta e Renata e la sorella Giovanna. Domani alle 15 il funerale nel tempio crematorio di Magliano Alpi.