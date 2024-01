Rating ESG, Ferrero sugli scudi. Ma la “riservatezza cuneese” potrebbe essere arma a doppio taglio

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “E+” a Ferrero. Il colosso dolciario langarolo - si legge nel report dell’agenzia – rispetta le indicazioni provenienti dall’accordo di Parigi e agli obbiettivi ambientali prefissati con scadenza 2030, adottando una rendicontazione extra-finanziaria standard e policy sui diritti umani e sulla qualità dei prodotti alimentari.



“Il Rating ESG è un indicatore sintetico che certifica la solidità di un’impresa. L’acronimo ESG indica i 3 fattori fondamentali del bilancio di sostenibilità, e non uno solo che si riferisce unicamente all’ambiente, come si potrebbe invece pensare – si legge su un approfondimento di ESG News - : Environmental: indica la propensione dell’azienda alla tutela dell’ambiente tramite, ad esempio, la riduzione di emissioni di CO₂ o la gestione dei rifiuti e delle sostanze tossiche. Social: è l’insieme dei criteri che riguardano le condizioni e il benessere di lavoratori e lavoratrici, come la salute e la sicurezza, il diritto alle cure mediche, il supporto all’istruzione e alla formazione, e la gestione di orari e salari equi. Governance: corrisponde alla conformità alla normativa; rientrano in quest’area le scelte etiche aziendali che riguardano la lotta alla corruzione, la concorrenza leale, l’assetto societario, la garanzia di pari opportunità e molto altro”.



Gli analisti individuano possibilità di miglioramento circa la parte “G” dell’acronimo ESG: a titolo di esempio, nel caso di grandi multinazionali (anche non quotate) è auspicabile una maggiore trasparenza della struttura societaria, parzialmente in contrasto con la ben nota discrezione della Ferrero®. La società (le cui veci sono fatte dai suoi maggiori rappresentanti), infatti, di rado prende parte a dibattiti etici o politici proprio per via della riservatezza che la contraddistingue da sempre.