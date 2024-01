Villanova Mondovì dedica una targa al sergente maggiore Michele Filippi, caduto nella battaglia di Nowo Postojalowka [FOTO]

Con una cerimonia partecipata e sentita Villanova Mondovì questa mattina, domenica 28 gennaio, ha commemorato la battaglia di Nowo Postojalowka.

Le penne nere del Gruppo di Villanova si sono ritrovate presso la sede dove si è svolta la colazione alpina. A seguire la sfilata per le vie del centro con l'accompagnamento della fanfara Alpina Monregalese al Monumento dell'Artigliere e al monumento ai Caduti in Piazza della Rimembranza dove il sindaco Roberto Murizasco ha tenuto l'orazione ufficiale per rendere omaggio ai caduti del sanguinoso scontro che avvenne il 19 e 20 gennaio 1943 tra i reparti in ritirata della Julia e della Cuneense e le ingenti truppe dell’Armata Rossa, asserragliate nel paese di Nowo Postojalowka, in posizione strategica.

Alla cerimonia, oltre a numerosissime penne nere, con il capogruppo Massimo Sevega, hanno presenziato il consigliere Romina Capitani, in rappresentanza dell'amministrazione e i Carabinieri.

Dopo la Santa Messa, celebrata nella chiesa di San Lorenzo, il corteo ha raggiunto piazza Filippi dove è stata scoperta la targa in ricordo del Sergente Maggiore "Michele Filippi" medaglia d'oro al valor militare caduto nella battaglia di Nowo Postojalowka.