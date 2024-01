I migliori talenti del settore finanziario tradizionale passano al settore crypto per i salari più alti e la crescita del settore

Sono sempre di più le domande dei talenti del settore bancario per entrare a far parte di quello crypto. Intanto la prevendita di BTCMTX vola oltre $9,4 milioni.

Le aziende del settore crypto stanno attirando in massa i migliori talenti del settore finanziario tradizionale, grazie agli stipendi più alti e al prestigio di lavorare in un settore in costante crescita.

Appare quindi chiaro che, anche con l’approvazione degli ETF spot su BTC, il mercato delle criptovalute stia assumendo sempre maggiore rilievo: anche per questo ci sono prevendite interessanti che non accennano a fermarsi, come quella di Bitcoin Minetrix che ha superato $9,4 milioni.

I talenti del settore finanziario tradizionale passano a quello crypto

Secondo Bitget, infatti: " Il 33% dei candidati ha lavorato in precedenza nel settore bancario... Il 23% di [questi] candidati fanno domanda per KYC Manager, Compliance Associate, Senior Compliance Associate e AML Analyst".

L’afflusso di questi professionisti finanziari ha guadagnato slancio nell’ultimo anno, in concomitanza con l’aumento del valore degli asset digitali. Questa tendenza è stata osservata anche durante i precedenti boom del mercato delle criptovalute, quando dirigenti esperti e neolaureati sono entrati a far parte del settore.

Gli esperti interpretano queste dinamiche della forza lavoro come indicative della maturazione del settore delle criptovalute. In particolare, le principali banche, come JPMorgan Chase, Barclays e HSBC stanno esplorando modi per integrare la tecnologia blockchain nei loro servizi, sottolineando in questo modo l’evoluzione del panorama finanziario.

Il settore delle criptovalute ha assistito inoltre a un aumento del 180% delle richieste di professionisti di diversi settori, oltre a quello bancario.

Perché queste figure professionali vogliono optare per il settore crypto?

Bitget ha spiegato che un catalizzatore fondamentale di questo allontanamento dei talenti dal settore bancario tradizionale risiede negli aggiustamenti salariali che le banche apportano in risposta alle condizioni di lavoro a distanza.

Con la riduzione degli stipendi da parte delle banche, quindi, si è verificata quella che potremmo definire una "fuga di cervelli", che ha portato a una rivalutazione delle strategie di assunzione e delle strutture retributive all’interno del settore bancario.

Invece le aziende di criptovaluta non solo offrono salari competitivi per ruoli equivalenti, ma anche la flessibilità del lavoro a distanza: in particolare, nel 2022 il 36% dei ruoli legati alla blockchain in tutto il mondo venivano espletati in via remota.

Possiamo anche considerare aspetti come il fatto che gli ingegneri junior delle banche guadagnano in genere circa 87.810 dollari, mentre i loro colleghi nelle startup crypto guadagnano in media 125.000 dollari.

Allo stesso modo, lo stipendio medio offerto dalle società di criptovaluta, pari a 115.667 dollari, supera significativamente i 54.000 dollari offerti dalle banche tradizionali. Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, ha definito la tendenza un cambiamento sostanziale nel mercato del lavoro.

Chen inoltre sostiene che, man mano che le criptovalute guadagnano slancio e la decentralizzazione trasforma il sistema bancario tradizionale, questo cambiamento potrebbe catalizzare un aumento delle fusioni e acquisizioni, influenzando le dinamiche lavorative e rimodellando nel complesso il mercato del lavoro.

La crescita del settore delle crypto appare evidente anche dall’andamento di alcune presale, che stanno raggiungendo velocemente traguardi molto importanti: quella di Bitcoin Minetrix, collegata al mining di BTC, ha infatti superato $9,4 milioni.

Bitcoin Minetrix supera il traguardo di $9,4 milioni in prevendita

Il mining di BTC, fino a questo momento destinato solo a società in grado di acquistare macchinari e avere personale competente che se ne occupi, diventa popolare grazie al progetto Bitcoin Minetrix, che introduce il concetto di stake-to-mine per permettere a tutti di ottenere ricompense in BTC.

Per partecipare all’iniziativa, basta acquistare in prevendita almeno $10 del suo token nativo, BTCMTX, poi metterlo in stake e guadagnare così token ERC-20 non negoziabili, da bruciare per ottenere hashrate, potere di mining e, infine, i premi in BTC.

Il progetto ha superato $9,4 milioni in prevendita e vede al momento un BTCMTX al costo di $0,013. Bitcoin Minetrix si serve del cloud mining certificato da Coinsult, che quindi risulta sicuro e trasparente, e non costringe gli utenti a depositare denaro come spesso accade.

Gli investitori si sentono tranquilli anche perché il progetto è costruito sulla blockchain più sicura, quella di Ethereum, e possono contare su una dashboard a prova di principiante. Inoltre gli utenti interessati alla prevendita possono approfittare anche delle ricompense fornite dallo staking, oggi con un APY del 70%, sin da subito se acquistano usando ETH.

In alternativa possono anche usare USDT, MATIC, la BNB chain o una carta bancaria per acquistare i token BTCMTX desiderati. Con il listing il token ha possibilità di crescita, tanto che gli esperti sostengono che possa fare tanto 10x quanto 50x.

Vale quindi la pena esaminare il progetto e considerare se investire anche solo $10 in questa nuova opportunità di guadagno con stake-to-earn e stake-to-mine.

