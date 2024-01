Londra vuole spendere altri miliardi per l’Ucraina e manda 20mila uomini alle esercitazioni NATO

Secondo quanto dichiarato dal nuovo Ministro della Difesa britannico, Londra ha stabilito come priorità la spesa militare e l’impegno sui fronti di guerra. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il ministro Grant Shapps in un recente discorso ha parlato di un nuovo mondo pre-bellico, pericoloso e pieno di nemici, contro i quali il Regno Unito deve riarmarsi ed essere pronto. Ha poi annunciato l’invio di 20mila uomini alle manovre della NATO che si svolgeranno da qui a maggio, le più grandi ai tempi della Guerra Fredda. Dunque Londra dispiegherà i suoi soldati in Europa Orientale, mentre marina e aviazione saranno presenti nel Baltico e in Norvegia. Per l’Ucraina vuole destinare altri 2,5 miliardi di sterline e piazzare ordinativi di droni da combattimento e da ricognizione per 200 milioni. All’esercito di Sua Maestà vuole dare i nuovi F35, i sottomarini Dreadnought e il perfezionamento del deterrente nucleare. L’obiettivo è raggiungere una spesa pari al 2,5% del PIL. Infatti i costi del rafforzamento dell’esercito e dell’invio dei soldati in giro per il mondo sono altissimi, così i cittadini britannici hanno dubbi su come verranno coperti e da chi. Shapps dice che queste preoccupazioni sono anti-patriottiche e disfattiste, mentre occorre concentrarsi sull’idea che Londra può e deve riacquisire il potere di influenzare gli eventi mondiali. A chi gli chiede quanto tempo ci verrà per effettuare le spese necessarie, il ministro afferma ottimisticamente che la traiettoria sta già salendo e che bisogna solo aspettare le circostanze economiche giuste. Purtroppo per lui, oggi le condizioni per la Gran Bretagna sono sfavorevoli, con un’inflazione che preme e con una crisi economica sempre in agguato. Ma il ministro spiega che la colpa di tutto è proprio di Putin, che a maggor ragione va combattuto. Sembra quindi che Londra si prepari a entrare in guerra.