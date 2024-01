Motore al massimo delle potenzialità con olio SAE 0W-30

Una vettura dovrebbe essere sempre mantenuta in tutte le sue parti ma il motore ovviamente è la più importante. Le prestazioni dell’auto, i suoi consumi e anche la successiva sicurezza di chi è a bordo vogliono che questo sia sempre al massimo di potenzialità e prestazioni. Servirà olio di qualità come l’0W-30, adatto in ogni circostanza e di sicura affidabilità.

Il motore vuole olio di assoluta qualità

Se l’olio è davvero di qualità il motore della vostra automobile ne guadagnerà in termini di prestazioni e cura. Sì, perché nella fase di manutenzione della macchina non può di certo mancare la giusta attenzione al cuore pulsante di una vettura, il motore appunto. Se si pensa che ogni tipo di olio che si torva sul mercato possa soddisfare quelle che sono le esigenze del singolo motore si commette un grave errore. La scelta di questo tipo di prodotto deve essere accurata e consigliata da personale qualificato che saprà indirizzarvi verso l’acquisto giusto.

Motore al massimo delle potenzialità con temperature basse

È senza dubbio il caso dell’olio SAE 0W-30, componente adatto in tutte le stagioni, testimoniato dal fatto della presenza dei doppi indici nella particolare classificazione. Ma veniamo a qualche informazione più dettagliata per cercare di capire più a vicino perché la scelta dovrebbe ricadere su questo tipo di articolo. Esperti del settore ma anche tanti curiosi sanno bene che 0 significa che quest’olio ha la possibilità di offrire al motore la giusta protezione anche nel caso in cui le temperature dovessero raggiungere livelli molto bassi.

Allo stesso modo le temperature alte non impediscono al motore di stare al top

L’olio 0W-30 si caratterizza per alcune particolarità che lo rendono unico, utilizzato e consigliato da numerose officine specializzare. Il livello basso di viscosità farà sì che tutti i pezzi di unità di potenza siano lubrificati nella maniera appropriata, subito dopo l’accensione. Successivamente il prodotto sarà pompato nella maniera migliore dalla pompa olio ad una temperatura pari a -40° C con l’albero motore che ruota a -35° C. E invece che cosa sta a significare il 30? Questo valore indica le qualità del prodotto a temperature alte. Nello specifico: la viscosità cinematica a 100° C varierà tra 9.3 e 12.6 mm2/s, quella dinamica a 150° C tra 106 s-1is 2.9 mPa∙s. Roba da veri intenditori della materia, certo. Basterà pensare però che tutto questo aiuterà alla concreta riduzione del consumo di energia.

Mai improvvisarsi meccanici, chiediamo info e consigli a personale qualificato

È ben inteso che anche nel caso in cui si avesse appreso questa serie di informazioni la cosa migliore sarà rivolgersi all’officina di fiducia per tutto ciò che riguarda l’olio SAE 0W-30, la sua verifica e la sua sostituzione. Rischiare di fare danni maggiori di certo non servirà, il motore dovrà essere controllato in ogni sua particolarità e l’utilizzo adatto dell’olio ne è una parte fondamentale. Avete mai prestato la giusta attenzione al motore della vostra automobile? Non perdete tempo, fatelo al più presto.