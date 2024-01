A Castelletto Uzzone l'incontro sulla caccia (di oggi e domani) della Lega

Il 29 gennaio prossimo alle ore 21 presso il centro polifunzionale di Castelletto Uzzone (Frazione Scaletta, Via Provinciale 5) la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo organizza un incontro volto a illustrare la proposta di modifica della Legge 157 del 1992.

Parteciperanno all’incontro, oltre al Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio, l’Europarlamentare Gianna Gancia, l’Onorevole Francesco Bruzzone, l’Assessore regionale Luigi Icardi e i Consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.



“Un’occasione per illustrare la proposta di legge che vede quale primo firmatario proprio il nostro Onorevole Francesco Bruzzone – commenta il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio – e che contiene importanti novità per il mondo della caccia. Iniziando dall’inserimento del calendario venatorio in una legge regionale che garantisca la validità quinquennale, fino ad arrivare all’eliminazione del silenzio venatorio e del limite massimo di uscite settimanali, oltre che la soppressione dell’obbligo di optare per una sola forma di caccia. Complessivamente, una proposta che avrà importanti risvolti positivi per il territorio, vista la crescente necessità di contenimento della fauna selvatica per il contrasto alla peste suina e per la difesa delle produzioni agricole”.