"Correre con il vento": con Datameteo, capaci di intendere e di... volare

Correre con il vento è il progetto di Datameteo educational, associazione di volontariato buschese che usa le mongolfiere come strumento educational e inclusivo.



Quando abbiamo incontrato Salvatore, meglio noto come Toto, capimmo subito che era uno tosto. Aveva già provato a coronare il suo sogno, cioè a volare con l’associazione Amico Sport, senza riuscirci. Sembra una follia far planare dei giovani con disabilità su un parapendio ma non lo è affatto; quando guardiamo il cielo possiamo vedere cose diverse: sogni, vento, felicità, colori e là in alto ci sono loro, le nuvole. Stare almeno un’ora nelle nuvole aiuta a tornare con in piedi per terra, nella vita di tutti i giorni.



Detto fatto ed ecco arrivare Toto che seguì con attenzione il “breifing”, nel gergo dei piloti il colloquio informativo su procedure e controlli, ma non come passeggero bensì come membro dell’equipaggio. Questa volta in mongolfiera pilotata dal campione italiano John Aimo. Questa è molto particolare: si chiama “Air Duo Chair” e anziché la cesta ha 2 seggiolini affiancati e, per l’atterraggio, due ruote ad accompagnare il contatto al suolo, collocate sotto i seggiolini.



Il timore iniziale di Toto si scioglie appena dopo il decollo. La mongolfiera non va così veloce come lui temeva e John ha cura di tenersi a bassa quota nei primi minuti, lì dove si può quasi far quattro chiacchere con la signora del terrazzo che scatta una foto, con il passante che ti saluta, mentre più in alto volteggiano altre mongolfiere. Poi salendo in un sol colpo d’occhio la vista di tanta pianura, città e le nostre belle montagne. Che pace lo spettacolo della natura in sospeso al risveglio dell’alba, il freddo pungente.



Un senso di gratitudine per aver potuto condividere una mattina da sogno, insieme ci si scopre capaci di intendere e di volare.



Correndo con il vento vedi tutto diverso, più leggero, inclusivo più colorato, meno affannato, pronto a goderti il resto di questo meraviglioso viaggio che è la vita. Venite ad emozionarvi anche voi.

Paolo, Toto e Flavio papà di Toto, colui che ci ha regalato lo splendido video di questa avventura.



https://youtu.be/ngwoBllzMbg?si=407l0V_WbxTg9i2c