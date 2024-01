Volley A1F. Cuneo, disastro totale: 1-3 contro Casalmaggiore ed i tifosi contestano l'allenatore

Cuneo, disastro totale. La Honda Olivero S.Bernardo perde 3-1 (21-225/22-25/25-20/20-25) il confronto diretto contro Casalmaggiore e piomba nella crisi più profonda.

Alla fine arriva anche la protesta dei tifosi dei Caty Cats, il tifo organizzato cuneese, solitamente compassati e accondiscendenti, con un coro diretto contro l'allenatore: "Non ho sentito", si limita a dire il presidente Patrizio Bianco.

Contestazione a parte, è stata davvero una bruttissima partita quella giocata da Signorile e compagne, come sempre in questa stagione in balia delle avversarie nelle parti più calde dei set. La squadra è piombata in un buco nero, dal quale ora è obiettivamente difficile venirne fuori e questa sconfitta ne è la dimostrazione.

Dall'altra parte della rete, una squadra tutt'altro che trascendentale: semplicemente le lombarde hanno giocato in maniera più tranquilla ed ordinata. Dando palla a Malwina Smarzek, per esempio: la polacca è stata inarrestabile con i suoi 24 punti in attacco.

Tecnicamente Cuneo è quella che è, ma questo lo si sapeva da inizio stagione: chi pensava che la squadra potesse stare nella zona medio alta della classifica o lo faceva da tifoso, oppure non aveva ben chiari i valori in campo. A questo va aggiunta la sfortuna di aver perso Anna Adelusi per problemi fisici e con un opposto come Enweonwu che si sta portando dietro gli strascichi di un infortunio mai del tutto superato, il non poter disporre di un cambio adeguato nel ruolo è davvero troppo penalizzante.

Cosa dice di tutto ciò l'allenatore? Semplicemente non si sa, perché Bellano nelle ultime due partite non si è mai presentato in conferenza stampa, demandando le impressioni post gara ai due presidenti: contro Bergamo Emilio Mannini, stavolta è toccato a Patrizio Bianco: "È mancato il coraggio di mettere a terra la palla" la troppo semplicistica analisi.

Il coach comunque non si tocca: "Avanti tutta con Bellano", la risposta chiara di Bianco in merito.

IL MATCH

Il primo punto di Cuneo lo mette a terra Anna Hall che poi segna anche l'ace del 2-1, mentre Enweonwu regala il break alle Gatte (3-1). La centrale statunitense si ripete al servizio per il 4-1, ma Casalmaggiore prima accorcia le distanze e poi pareggia a 5 con due attacchi di Smarzek. Le biancorosse si riprendono il vantaggio e tornano avanti di un break sul 9-7 con la pipe di Haak, poi vanno sul +3 (10-7) grazie alla parallela out di Perinelli. Botta e risposta: Smarzek mura per il -1 di Casalmaggiore, che poi trova la parità a 13 ancora con l'opposto polacco. Ancora un break delle piemontesi, stavolta con Sylves, ma l'ace di Lee riapre i giochi per le avversarie (15-15) che vanno sul +2 approfittando di un errore di comunicazione in campo avversario: sul 15-17 Bellano chiama time out, ma al rientro in campo Enweonwu mette fuori la palla del 15-18. Le cose per Cuneo si fanno complicate: Smarzek è inarrestabile e mette a terra il punto del 15-19, mentre il coach cuneese cambia Stigrot con Tanase e Scola al posto di Signorile. Ed è proprio Tanase che prova a scuotere le compagne mettendo a segno il punto del 17-19, ma la reazione non c'è: l'errore di Enweonwu consegna il set alle avversarie (20-25).

Nel secondo set resta in campo Tanase al posto di Haak per Cuneo. La squadra piemontese, dopo una fase di equilibrio, prova a scappare sul turno al servizio di Sylves che piazza due aces consecutivi e porta le Gatte avanti 7-4. Casalmaggiore non molla, Hancock che si affida ripetutamente a Smarzek: la polacca mette giù due volte il punto del -1 (10-9, poi 13-12), mentre Manfredini al servizio segna prima la parità e poi il sorpasso sul 14-15. Bellano inserisce Kubik per Tanase, ma Casalmaggiore va sul +2 (17-19) sull'ace di Perinelli, poi a +3 (18-21) con l'invasione di Kubik: Bellano ferma tutto. Enweonwu riapre i giochi con l'ace del 20-21, ma il pallonetto di Lee ricaccia indietro le velleità delle piemontesi. Arriva anche l'attacco di Smarzek che porta Casalmaggiore al set ball sul 20-24 ed è ancora l'opposto polacco a portare le ospiti (22-25) sul 2-0.

Terzo parziale con equilibrio rotto sul turno al servizio di Stigrot: attacco di Haak, palla fuori di Perinelli e schiacciata vincente dalla seconda linea di Enweonwu con Cuneo che scappa 8-4. Arriva il time out di coach Pintus, ma è ancora Cuneo ad andare a break portandosi avanti 12-7 su errore di Smarzek, poi però le lombarde recuperano e si riavvicinano pericolosamente a -1 sul 13-12 con un ace di Manfredini, l'errore in attacco di Stigrot ed un muro di Lee sulla tedesca. La manovra piemontese riprende fiato grazie al mani e fuori di Enweonwu, che costringe Pintus al secondo time out con la sua squadra sotto 16-13. Il muro di Hall e l'errore di Lee regalano il massimo vantaggio alle Gatte sul 21-16, poi arriva l'ace di Avena che induce Bellano a chiamare time out con la sua squadra ancora in vantaggio di 3 lunghezze, sul 23-20. Lena Stigrot mette a terra il punto del set ball, poi quello del 25-20.

Casalmaggiore reagisce subito nel quarto set e con un attacco della solita Smarzek ed un muro di Perinelli su Enweonwu va sul 2-5. Bellano ferma il gioco, Cuneo si riavvicina sul lungolinea vincente di Stigrot (7-8), ma il muro di Hancock e una palla messa fuori dalla tedesca riportano le lombarde avanti 9-13. Ultimo time out del coach piemontese, Enweonweu recupera un break (11-14), il muro di Haak su Smarzek riapre il set sul 12-14, ma quello avversario di Perinelli riporta la Trasporti Pesanti avanti di 3 punti sul 16-19. Cuneo prova a trovare le ultime energie per riaprire set e partita con Stigrot (18-19), ma l'errore in attacco di Haak spegne definitivamente l'entusiasmo sul 20-23 avversario. Il match ball (20-24) è opera di Colombo, poi arriva un altro errore di Haak che consegna i 3 punti alle lombarde.