Volley A2/F: Albese Como spietata e la Lpm Bam Mondovì cede 0-3

Brutto esordio del Puma nella Pool Promozione. Al PalaManera la Lpm Bam Mondovì ha subito una secca sconfitta per 3-0 ad opera di una solidissima Tecnoteam Albese Volley Como. Pumine troppo fallose al servizio e con una ricezione sempre traballante. A risentirne è stata anche la fase d'attacco, dove soprattutto Lux e Grigolo non sono riuscite a incidere a dovere.

Le ragazze di coach Basso, dopo un approccio apparentemente buono, sono pian piano uscite di scena, finendo per subire la concretezza di un'Albese che nelle ultime 8 partite ha subito solo 3 set e tutti da un solo avversario (Perugia). La squadra di Chiappafreddo ha messo in difficoltà il Puma con un servizio potente e spesso finalizzato con un ace. La fase difensiva e quella d'attacco sono state sempre all'altezza della situazione e la vittoria finale è il giusto riconoscimento per la prestazione di Longobardi e compagne.

Nella formazione lombarda, dunque, ottima prova da parte di tutta la squadra, con una menzione a parte per l'opposto sloveno Eva Zatkovic, autrice di 25 punti e di certo la migliore in campo. Da segnalare che prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva.

PRIMO SET: inizio equilibrato e punteggio di 3-3. Il primo break lo conquista la Lpm, che dopo l'attacco vincente di Grigolo va a condurre 8-4. Il muro del Puma è solido e il vantaggio monregalese sale a +5. Time-out chiesto da coach Chiappafreddo. Le lombarde si chiariscono le idee e cambiano marcia, tanto che poco dopo ritrovano la parità sul 14-14. Albese si difende con ordine e poi mette la freccia andando a condurre 16-18. Time-out chiesto da coach Basso. Ace di Zatkovic e il tecnico monregalese si gioca il secondo time-out a disposizione. Anche Longobardi regala alla propria squadra un ace e la Tecnoteam si avvicina alla conquista del set sul 19-23. Denise Meli chiude il parziale con un ace, che fissa il punteggio sul 20-25.

SECONDO SET: anche nel secondo set tanto equilibrio in avvio, confermato dal punteggio di 4-4. Muro di Veneriano e Albese avanti 4-6. Mondovì sbatte sul muro lombardo e la Tecnoteam vola sul 7-12. Le pumine rosicchiano una lunghezza. Bulaich va a segno e il vantaggio ospite ritorna a +5. Time-out chiesto da coach Basso sull'11-16. La ricezione delle padrone di casa continua a barcollare e per Albese è un gioco da ragazze portarsi sull'11-18. Mini-break portato a casa dalle pumine. La Lpm prova a rimanere attaccata al set, ma le ospiti restano con un congruo vantaggio sul 16-22. Arrivano sei set-ball per Albese. Al secondo tentativo arriva il pallonetto vincente di Zatkovic, per il definitivo 19-25.

TERZO SET: ospiti avanti 0-3. Albese Como continua a martellare e il vantaggio sale a +5. Time-out chiesto da coach Basso. La mossa non inverte il trend. L'ace di Riparbelli serve per rendere meno pesante il distacco, 10-15. Ancora un ace per la Tecnoteam e sul 12-19 arriva il secondo time-out chiesto dalla panchina monregalese. Il Puma toglie l'orgoglio e prova una difficile rimonta. Le distanze si assottigliano e si arriva sul 17-20. Monregalesi a sole due lunghezze dalle avversarie. Sul 21-24 sono tre i match-ball a favore delle ospiti. Il punto decisivo lo mette a segno l'ex di turno, Marika Longobardi, per il definitivo 22-25.