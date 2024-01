Volley A2M. Si ferma in Abruzzo la corsa di Cuneo: Pineto vince al tie break

Trasferta difficile come da pronostico; Cuneo senza Capitan Botto neopapà, affronta un Pineto rivisitato rispetto all’andata dalla panchina al campo. In panchina l’ex biancoblù Santangelo, ma in serata strepitosa Rocco Panciocco che insieme a Paris determinano la vittoria al tie-break per i pinetesi. I biancoblù tornano a casa con un punto che mantiene la classifica corta, nonostante il sorpasso di Siena. Domenica 4 febbraio alle ore 18.00 i cuneesi ospiteranno i Lupi Santa Croce, la cui tifoseria è gemellata con i Blu Brothers. Prevendita già attiva su Liveticket.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Gottardo e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Douglas Silva schiera: Paris palleggio, Frac opposto, Basso e Nikacevic al centro, Di Silvestre e Panciocco schiacciatori; Sorgente (L).

Parte equilibrato il primo set, per una prima parte sono i cuneesi ad essere un punto avanti, poi i padroni di casa passano avanti e sul 14-12 coach Battocchio chiama il primo time out di serata. Dopo il referto del videocheck sul 20-18 coach Douglas Silva chiama il time out e si ripete al recupero dei biancoblù 20-20. Il primo set si chiude sul 25-22 a favore di Pineto.

Entra subito forte Cuneo nella seconda frazione, conquistando un buon gap (9-15) e portando Pineto a chiamare il primo time out del set. I cuneesi mantengono alta la concentrazione e chiudono con +5 il secondo parziale, portando in parità il match (1-1).

Anche il terzo parziale vede entrare in campo i cuneesi con la giusta concentrazione. Sull’11-16 coach Douglas Silva chiama il time out. Jensen trova il set ball sul 15-24, il servizio di Andreopoulos è out, ma ci pensa Volpato a chiudere il terzo set 16-25 e portare la gara sul 2-1 per i cuneesi.

I padroni di casa non si arrendono facilmente e il quarto set, complici errori in aumento da parte di Cuneo, torna punto a punto. Dapprima sono i padroni di casa ad acquisire un vantaggio di un paio di punti, poi i biancoblù recuperano e passano in vantaggio 14-17, che vale il time out per Pineto. Sul 18-19 è coach Battocchio a chiamare il tempo tecnico dopo il recupero pinetese. Finale di set punto a punto. Sul 23 pari entra Cioffi per Sottile ad alzare il muro, ma Andreopoulos sbaglia il servizio e rientra il regista, capitano in questo match. Sul 24-25 nel match ball per Cuneo la panchina abruzzese chiama il time out. Si torna in campo e Panciocco trova il 25 pari. Prosegue ai vantaggi il set e termina 28-26 con attacco di Panciocco. Si va al tie-break.

Quinto set punto a punto, poi doppio ace di Panciocco ed è time out per Cuneo (5-3). Il cambio campo arriva sull’8-6. Sull’11-8 Cuneo termina i tempi tecnici a disposizione. Sull’11-9 entra Cioffi per Sottile e al servizio c’è Volpato, ma Panciocco ormai designato “boia” di Cuneo in questo fine match, effettua cambio campo. Termina 15-11 il match.

Al termine della partita Coach Battocchio: « Credo che abbiamo fatto delle cose molto bene, ma abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Nel quarto set ci siamo un po’ bloccati, abbiamo perso un po’ di coraggio e iniziato a tirare piano, sia in attacco che in battuta e contro squadre così non te lo puoi permettere. Al contrario loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto, hanno giocato molto bene e decisamente meritato questa vittori».

Domenica 4 febbraio Cuneo torna a giocare in casa alle ore 18.00 contro i Lupi Santa Croce, prevendita attiva su Liveticket.it e promo speciale per tutte le società sportive che decideranno di partecipare con gli atleti in tuta di rappresentanza con ingresso a 5€ nel settore rosso per gli adulti accompagnatori. Il nuovo bar del Palazzetto, l’ANDUMA CAFE’, oltre alle molte novità da sgranocchiare, propone il menù HOT-DOG per una cena sfiziosa in tribuna!

Abba Pineto - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

3-2 (25-22/20-25/16-25/28-26/15-<wbr></wbr>11)