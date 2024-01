Lautaro stende la Fiorentina, l'Inter sorpassa la Juve in vetta alla classifica

(Adnkronos) - L'Inter batte 1-0 la Fiorentina nel posticipo domenicale della 22/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere il match il gol di Lautaro Martinez al 14'. Al 76' Gonzalez si fa parare un rigore da Sommer. In classifica i nerazzurri tornano in vetta con 54 punti, uno in più della Juventus, mentre i viola restano fermi al 5° posto a quota 34 insieme alla Lazio.