“Senza agricoltura non c’è futuro”: anche a Mondovì gli agricoltori scendono in piazza [FOTO E VIDEO]

“Senza agricoltura non c’è futuro”. Sono stati circa 80 i trattori che oggi pomeriggio, lunedì 29 gennaio, hanno raggiunto piazza Ellero a Mondovì, per protestare contro il grave stato di difficoltà del settore, messo in ginocchio dalla burocrazia, da un crescente aumento dei costi a fronte dei ricavi, ma anche delle nuove politiche dell'Unione Europea, sempre più stringenti.

“La protesta non riguarda solo le nuove misure previste dall'Unione Europea, - dice Damiano Revelli, uno degli organizzatori della manifestazione che proseguirà fino alle 21 - chiediamo che la politica ci venga in aiuto perché così l’agricoltura è insostenibile”.