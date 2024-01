A Rimini due giovani piemontesi under30 premiati per la miglior colomba al cioccolato: Giacomo Vinai di Garessio e Alessio Alloisio di Alessandria

C'è tanto Piemonte, ma anche un po' di Granda nel successo della migliore colomba al cioccolato, premiata al Sigep di Rimini.

La 45^ edizione del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè ha visto trionfare i pasticceri Giacomo Vinai di Garessio (24 anni) e Alessio Alloisio di Alessandria (22), che hanno conquistato il titolo per la migliore colomba artigianale nella competizione "Giovani lievitisti a confronto", che si è svolta lo scorso 22 gennaio e che ha visto sfidarsi tutti pasticceri under30.

Un'importante occasione di promozione per riunire i giovani maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, che hanno avuto modo di far conoscere e apprezzare le loro creazioni a livello nazionale.

Tre categorie per 'eleggere' la Colomba artigianale più buona dell’anno: “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale”, “Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato” e la “Miglior Colomba Innovativa”.

Il team Vinai-Alloisio si è aggiudicato il primo posto per la migliore colomba al cioccolato, ottenendo così il marchio per la colomba migliore d'Italia e il terzo gradino del podio come Team Piemonte.

“Un traguardo che rende molto orgoglioso il Maestro Stefano Laghi e tutti noi e che dimostra la qualità che portiamo ogni giorno in pasticceria è sempre più certificata” - il commento condiviso sui social da Maison Antonella 1986, pasticceria alessandrina dove si sono formati e lavorano Vinai e Alloisio.