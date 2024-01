Antenna 5G a Roddi, il 7 febbraio l'incontro pubblico per discuterne

Il sindaco di Roddi Roberto Davico aveva preannunciato in consiglio comunale l'intenzione di organizzare un momento di incontro per mettere al corrente la comunità sulla situazione legata al 5G.

La Societa Inwit ha, infatti, richiesto all'Amministrazione di poter prendere in locazione un appezzamento di proprietà comunale per l’installazione di un impianto di telefonia mobile nell'ambito del Progetto Italia 5G, per il quale è stato scelto il comune langarolo.

L'appuntamento è stato fissato per mercoledì 7 febbraio alle ore 20.30 nel salone polifunzionale in via Nuova 20.

Anche la sezione albese dell'associazione Italia Nostra era intervenuta sull'argomento, esprimendo le preoccupazioni "per l’impatto paesaggistico di tale installazione, sia per le inderogabili esigenze di tutela della salute pubblica".