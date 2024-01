Ceva: il 16 febbraio l'assemblea del gruppo AIDO locale

Venerdì 16 febbraio alle ore 21, presso la Biblioteca Comunale di Ceva, in via Pallavicino 11, si terrà l'assemblea del Gruppo AIDO di Ceva.



Oltre i consueti adempimenti istituzionali previsti dallo statuto, come ad esempio la lettura ed approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ed il programma delle attività del 2024, si terranno le elezioni per rinnovare il direttivo e tutte le cariche dell'associazione, che resteranno in vigore per i prossimi 4 anni.



Sarà inoltre un'occasione per ritrovarsi e fare un sintetico punto della situazione su donazione e trapianti a livello nazionale e locale, e ripercorrere insieme, con l'ausilio di slides, le nostre

attività del 2023.



Tutti i soci sono quindi invitati a partecipare a questo importante appuntamento.