Cuneo, inaugurato in Camera di commercio il "Nuovo Salone del Futuro e di Spazio Impresa" [FOTO]

"Impresa al centro". È questa la nuova filosofia della Camera di commercio di Cuneo che cambia le relazioni tra istituzione e utente. In questa ottica, nella sede in via Emanuele Filiberto, è stato inaugurato il "Nuovo Salone del Futuro e di Spazio Impresa", un luogo capace di rispondere alle esigenze degli imprenditori.

Il locale è stato ristrutturato e reso attuale, con tante scrivanie separate da pareti trasparenti dove l'imprenditore fruisce di assistenza personalizzata.

“L'impresa è al centro e sta ferma. Quel che ruota è la struttura della Camera di commercio nell'offerta dei servizi”, commenta il presidente Mauro Gola.

“Un luogo in cui non ci saranno soltanto rapporti 'one to one', ma anche eventi e percorsi formativi con tutti gli attori del territorio - aggiunge Maria Paola Manconi, dirigente Area imprese e innovazione -. E oltre a dipendenti camerali, saranno presenti digital promoter grazie alla partnership con il Polo Piemonte e servizi garantiti dalla partnership con Ceipiemonte”.

“Il servizio, condiviso con tutte le associazioni di categoria, verrà replicato anche nella sede di Alba per portare questa nuova filosofia anche nelle sedi decentrate”, conclude il segretario generale Patrizia Mellano.

Nell'ottica della cultura d'impresa, il palazzo diverrà anche sede di mostre, in collaborazione con il Comune di Cuneo. “L'imprenditore ha un ruolo di ricostruzione anche dal punto di vista civile della nostra società - aggiunge Gola -. Le imprese sono generatrici dinamiche di cultura, del bello, della tecnica, del lavoro, della creatività. Impresa e cultura andranno a braccetto con l'esposizione di opere. Sarà un momento per arricchire i servizi e il bello della Camera di commercio”.

Prosegue così il restyling della sede iniziato con la Sala Polivalente di Palazzo Tetto Sottile e il Salone d'Onore. “Verso i mesi di maggio e giugno completeremo l'opera con la parte esterna per celebrare nel 2026 i cento anni della Camera di commercio”, chiude il presidente Gola.