Il centro educativo post-scolastico Oasi Giovani di Savigliano cerca volontari

Il Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani cerca volontari. Dalle aule di corso Roma, che ogni giorno offrono ad oltre un centinaio di ragazzi supporto nello svolgimento dei compiti e nelle attività ricreative, arriva l'appello a coloro che volessero donare parte del proprio tempo per dare una mano ai più giovani nello studio.

In particolare, il Centro educativo è alla ricerca di persone che abbiano competenze in italiano, matematica, inglese e francese per quanto riguarda il supporto ai ragazzi delle medie. Per affiancare i bimbi delle elementari è invece richiesto tempo da mettere a disposizione per aiutare a contare, leggere e scrivere. Oltre che a dare una mano con l'italiano per i piccoli di origini straniere.

Non è richiesta alcuna età specifica: sono ben accetti tanto i giovani studenti o universitari quanto i pensionati. Non vi sono vincoli di alcun tipo, l'orario di messa a disposizione può essere anche minimo.

"Si può venire anche soltanto un paio d'ore alla settimana – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –.Bastano soltanto programmazione e regolarità. Il nostro Centro educativo aiuta ogni giorno nella crescita circa 230 ragazzi, dando una fondamentale impronta nella crescita personale, come dimostrano le testimonianze di chi negli anni è passato da corso Roma. Abbiamo numerose educatrici, nel rapporto di una ogni dieci ragazzi, oltre a qualche volontario che già c'è. Per garantire la qualità del servizio abbiamo però bisogno di altri volontari: molti dei nostri utenti hanno bisogno di essere seguiti individualmente o in piccoli gruppi".

"In questi lunghi anni – gli fa eco la responsabile del Centro educativo Eliana Mondino – abbiamo visto passare migliaia di giovani. Siamo ormai alle seconde e, in alcuni casi, alle terze generazioni. Possiamo garantire che fare il volontario implica un po' di impegno, ma dà sicuramente molto, sul fronte relazionale e dell'arricchimento sul piano sociale, come in una vera e propria famiglia. L'invito è di venire a conoscerci e provare a mettersi in gioco, senza alcun tipo di timore".

Per chi fosse interessato, è possibile contattare il 335.5969044 o scrivere una mail a centroeducativo@oasigiovani.it .