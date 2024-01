Settimana di alta pressione, nebbie e aria inquinata: è la fine dell'inverno?

Continua il dominio dell'anticiclone sul Mediterraneo anche per questa settimana, con valori della pressione stabilmente intorno od oltre i 1030 hPa. Temperature oltre la media soprattutto in montagna, e nebbie anche persistenti in pianura. Accumuli elevati degli inquinanti atmosferici.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o nuvoloso per nubi alte e velature principalmente in montagna. Sulle pianure nebbie anche estese e persistenti specie su province orientali.

Temperature oltre la media del periodo sopratutto in montagna. In pianura saranno mitigate nelle zone coperte da nebbia. Valori massimi generalmente compresi tra 11 e 15 °C, con tendenza ad aumento venerdì. In caso di nebbie persistenti potranno anche rimanere sotto i 10 °C. Minime invece che saranno per lo più stazionarie e attorno 0/3 °C, valori negativi saranno ancora possibili qua e là nelle zone più soggette ad inversione termica con possibile brina e/o galaverna notturna e al primo mattino. Sulle coste invece si viaggerà tra i 7 e 10 °C.

Venti per la maggior parte del tempo assenti o deboli variabili. Ciò consentirà un accumulo di inquinanti con aumento dei rischi per la salute. Giovedì un po' di Foehn sulle Alpi.

Tendenza successiva. Non si intravvede ancora un cambiamento significativo della situazione meteorologica in atto, anzi sabato potrebbe esserci un ulteriore aumento termico (temporaneo) per una fase che di invernale ha ben poco.

