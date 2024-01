Bra, un 17enne fermato alla stazione ferroviaria con due etti di hashish in panetti

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio delle aree urbane ove sono più frequenti quegli episodi di degrado urbano che rendono sempre più basso il grado di sicurezza percepito dai cittadini, oltre che il contrasto alla circolazione di stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Bra hanno eseguito un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione ferroviaria di Bra.

L’operazione condotta da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ha consentito di controllare e identificare 23 persone, oltre che di cogliere in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti due soggetti: un 17enne è stato trovato in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di 205 grammi, mentre un cittadino italiano di 48 anni è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose dello stesso tipo di stupefacente ad un minorenne. La successiva perquisizione personale ha consento di rinvenire ulteriori 2 grammi di hashish.

Entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà, rispettivamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Cuneo come assuntore di sostanze stupefacenti.