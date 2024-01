Dà fuoco alla sua abitazione in via Masera ad Alba: arrestata per incendio doloso

Nella serata dello scorso 28 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto per incendio doloso una donna, cittadina italiana, di cinquantacinque anni.

Inquilina di un appartamento di via Masera, per motivi ancora sconosciuti, aveva appiccato un incendio all’interno della propria abitazione. I militari della Stazione di Alba e del locale Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, intervenuti unitamente ai Vigili del Fuoco, hanno fermato la donna, che non ha fornito spiegazioni plausibili sull’accaduto.

Le fiamme e i fumi propagatisi hanno costretto ad una iniziale evacuazione delle famiglie dell’intero stabile ed un uomo ed una donna sono stati trasportati, non in pericolo di vita, presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” per intossicazione da fumi.

Dopo le operazioni di spegnimento e ripristino le famiglie sono state autorizzate a rientrare nelle proprie abitazioni e solo l’abitazione interessata all’incendio, invece, è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro.

La donna, dopo le formalità di rito, è stata tradotta in carcere a Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.