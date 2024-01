Presunti maltrattamenti su quattro fratellini di Cuneo: domani l'inizio del processo al padre

Domani, martedì 30 gennaio, al palazzo di giustizia di Piazza Galimberti, si celebrerà la prima udienza, cosiddetta filtro, del procedimento penale instaurato per far luce sui presunti abusi e maltrattamenti che quattro fratellini di Cuneo avrebbero subìto da parte del padre, ora imputato.

Le accuse, aggravate, sono sostenute dal pubblico ministero Francesca Lombardi. L'uomo verrà giudicato di fronte al Collegio presieduto dalla dott.ssa Elisabetta Menardi.

I fatti avrebbero avuto inizio nel 2018, anno nel quale, a seguito della separazione consensuale dei due coniugi, il Tribunale per i minorenni di Torino dispose l’affidamento congiunto dei loro quattro figli minori ai due genitori, con prevalenza alla madre.

Nel settembre 2019 la donna denunciò l’ex marito per i presunti abusi sessuali che l’uomo avrebbe perpetrato su tre dei loro quattro figlioletti. La madre però, all’esito di una perizia psichiatrica disposta nel procedimento aperto per rivedere i termini dell’affidamento, venne riconosciuta non idonea ad accudirli, motivo per il quale il giudice li ricollocò presso i nonni paterni. Successivamente venne disposto d’urgenza il trasferimento dei tre ragazzi più grandi in altrettante comunità, mentre la figlioletta più piccola fu affidata ad una famiglia.

In quel momento prese le mosse la battaglia, legale ma anche mediatica, ingaggiata dalla madre per riavere con sé i figli. Una lotta che sbarcò anche sui social e su Facebook in particolare, dove la donna aveva intanto creato la pagina “Aiutiamo i quattro fratellini di Cuneo”.

Numerosi utenti commentarono gli aggiornamenti forniti sulla vicenda, spingendosi in alcuni casi in giudizi sfociati in una denuncia per diffamazione a quindici persone. Sono due i fascicoli aperti in proposito nel Palazzo di Giustizia di piazza Galimberti: nel primo si è costituito parte civile il Consorzio socio assistenziale del Cuneese, nel secondo il padre e i nonni paterni dei quattro bambini.

Dallo scorso anno i quattro fratellini sono tornati a vivere insieme con la madre.