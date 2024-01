A Bra va in scena lo spettacolo “La Maria Brasca”

Martedì 6 febbraio 2024 al Teatro Politeama, alle 21, va in scena una storia disegnata negli anni ‘60 con efficace realismo sociale dal grande drammaturgo Giovanni Testori, con cui la Bella Stagione braidese registra un nuovo tutto esaurito. Un ritratto indelebile e senza tempo di una donna capace di lottare e di non cedere mai davanti a “sta bestiata che è il mondo”.

Fa la calzettaia la Maria Brasca in una fabbrica di Niguarda e fa l’amore, con qualche scandalo per la gente, come gli uomini; senza problemi. Ma un giorno le capita di innamorarsi di un ragazzotto più giovane di lei, nullafacente, un po’ mascalzone che la fa impazzire di passione. Alla Maria Brasca non importa se Romeo la tradisce. Lei sa che quello per Romeo è un amore definitivo e lo difende come una tigre perché vuole da lui cose definitive.



La Maria Brasca è l’unico personaggio femminile vincente di Testori, con il suo gridare al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione. Negli anni ‘60 fu Franca Valeri a farla esistere sul palcoscenico ma ora è sicuramente Marina Rocco l’attrice perfetta per entrare in questo spettacolo e farlo rivivere. Insieme a lei, diretti da Andrée Ruth Shammahin, in scena, Mariella Valentini, Luca Sandri, Filippo Laiuno.

“La Maria Brasca” è una produzione Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro della Toscana, realizzato nell’ambito del centenario dalla nascita di Testori.

I biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita al costo di 23 Euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto (si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti) e online sul sito www.ticket.it.



Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 febbraio con lo spettacolo, fuori abbonamento, “Stelle di Broadway”, della compagnia Corrado Abbati, attraverso cui si intende accompagnare idealmente lo spettatore sui più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York, là dove i sogni diventano realtà. Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.