Al Politeama di Bra arriva lo spettacolo "Luce"

Sabato 10 febbraio 2024 alle 21, al Teatro Politeama di Bra, in scena uno spettacolo di danza contemporanea, una ricerca artistica sulla luce intesa come quell’energia invisibile e benefica che trasforma ogni cosa. Le performer di fama internazionale Monica Secco, Nicoletta Cabassi, Francesca Cola, in collaborazione con Ruggero Meirone, danzatore di tango argentino e teatrodanza, insieme alle danzatrici Chiara D’Ingeo e Martina D’Oro, invitano gli spettatori a partecipare a un viaggio che indaga il tema della luce, attraverso un’esibizione introspettiva e riflessiva che vede per la prima volta l'alternarsi di queste artiste sullo stesso palco.



L’evento si articola in quattro sezioni: “Le tracce di Eros e Thanatos, la complicità degli opposti genera l’alba” (concept e performance di Monica Secco e Ruggero Meirone ), un incontro tra il tango argentino e la danza contemporanea che crea intrecci, nuove forme e nuovi dialoghi; “Like a stray dog” (concept e performance di Nicoletta Cabassi), un'indagine coreografica sul sentirsi sradicati nella attuale società “liquida”, subendo uno stato di spaesamento indotto e non scelto; “Preghiera” (concept e performance di Francesca Cola), in cui lo spettatore diventa testimone di un andamento ipnotico e incantatorio, immerso nel flusso di una danza che diventa rito; “Primo strato d’amore” (concept e coreografie di Monica Secco; performance di Chiara D’Ingeo e Martina D’Oro), che porta in scena il carico emotivo delle relazioni umane e la possibilità di viverne le implicazioni con autenticità, coraggio e complicità; a volte, questo peso può anche diventare un gioco.



Il costo biglietto è di 15 Euro. Prenotazioni tramite info@artemovimento.org - 334 91 38 721 - 011 84 74 51. Lo spettacolo rientra all’interno di “Visionaria – Azioni performative di drammaturgia contemporanea” di Monica Secco, progetto patrocinato dal Comune di Bra.