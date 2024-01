Busca, superati i 5000 visitatori alla mostra "L'altra metà" di Casa Francotto

Superati i 5000 visitatori alla Mostra L’altra metà. La donna nell’arte a Casa Francotto. L’Amministrazione comunale di concerto con i curatori Cinzia Tesio e Rino Tacchella

Domenica 4 febbraio nell’ambito della rassegna LE MUSE SAPIENTI, un evento collaterale Dedicato alle Artemisie dialogo tra letteratura e arte sarà abbinato alla Mostra.

Alle 15,30 una visita guidata con la curatrice Cinzia Tesio affiancata dallo Staff di Casa Francotto e alle 17,30 una conversazione tra Cetta Berardo, Vanna Pescatori de La Stampa e la curatrice Cinzia Tesio. È gradita la prenotazione (telefono 371 5420603 o info@casafrancotto.it ).

“Siamo felici di presentare – dice il Sindaco Marco Gallo- questa seconda serata che parlerà di artiste come Camille Claudel, Charlotte Salomon, Benedetta Cappa, Anna Banti e Artemisia Gentileschi. Ringrazio per la disponibilità e collaborazione la Professoressa Cetta Berardo, Vanna Pescatori de La Stampa e la nostra curatrice Cinzia Tesio che sapranno offrirci questo momento culturale”

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso a Casa Francotto è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.