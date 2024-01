Saluzzo, le lezioni della Shoah: ne parla Emanuele Fiano

Stasera lunedì 29 gennaio alle 18.30 per Trame di Quartiere, la rassegna culturale della Biblioteca Lidia Beccaria Rolfi (ex Caserma Musso) nell’ambito del programma per la Giornata delal Memoria, Emanuele Fiano presenta il libro “Sempre con me” - Le lezione della Shoah (Piemme editore).

L’evento è inserito nel programma del Comune di Saluzzo del Giorno della Memoria. Dialogheranno con l’autore Attilia Gullino, assessora del Comune di Saluzzo e Paolo Allemano, presidente Anpi della provincia di Cuneo.

Fiano, originario di Milano, è un politico italiano ed è un ex deputato della Repubblica. Il padre Nedo fu deportato ad Auschwitz ed è l’unico di tutta la famiglia che ritornò in Italia dopo la fine della guerra. “Nel libro – spiegano gli organizzatori – sono tenuti insieme i ricordi delle persone più care a Fiano stesso, da suo padre Nedo, per citarne alcuni, fino a Liliana Segre, da Primo Levi a Sami Modiano,con i gesti e le confessioni degli assassini. Riannodando i fili della memoria, il volume ci consegnauna potente riflessione su ciò che è accaduto, sull'eredità della più grande tragedia del Novecento e soprattutto sul senso che essa ha per noi che viviamo tempi diversi e lontani”.

Emanuele Fiano riporta nelle pagine diversi interrogativi: “Qual è in fondo la lezione di chi è tornato? Qual è la lezione contemporanea del male che hanno subito? Loro e quelli che non hanno potuto raccontare. E qual è la lezione che viene da coloro che li torturarono, da loro e da coloro che volsero il viso dall'altra parte, e da coloro che li separarono dalle madri e dai padri, e da coloro che li osservarono nudi, terrorizzati, esausti, soli, come insetti da schiacciare, e che li schiacciarono, come rane d'inverno. Ci sarà una lezione che la storia ci ha consegnato? Ci sarà di sicuro, è il sale della nostra vita, se vogliamo vivere con gli occhi aperti e sempre in ascolto".

Il programma della Giornata della Memoria continua martedì 30 alle 16, ancora nella Sala tematica de “Il Quartiere”, nell’ambito della rassegna “Il Tempo ritrovato”, Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, presenta “Gli ebrei di Saint Martin Vésubie ed il campo di deportazione di Borgo San Dalmazzo”.

Ultimo appuntamento venerdì 2 febbraio alle 16,30 nella Sala tematica de “Il Quartiere” con “La Polonia nel destino della deportazione”, dialogo tra Krystyna Roza Jaworski, docente ordinaria diLingua e Letteratura polacca a Torino e Ulrico Leiss De Leimburg, console onorario della Repubblica di Polonia a Torino, con la partecipazione di Simone Bergalla dell'istituto “Soleri Bertoni”.