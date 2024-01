A Savigliano si parla della “Sanità Piemontese” con il Circolo del PD

Le attività del Circolo di Savigliano del PD continuano. Dopo l’incontro dal titolo “Salute e cambiamenti climatici” con Giovenale Moirano, molto partecipato e di interesse per l’estrema attualità del tema, inizia questo giovedì 1° febbraio alle ore 18 la serie di eventi dal titolo “Conoscere le Associazioni di volontariato” con la partecipazione di Rosalba BELMONDO, che in qualità di Presidente parlerà dell’Associazione Attività e Cultura, sempre nella sede di via Trossarelli 8 a Savigliano.

Il prossimo sabato 3 febbraio dalle ore 9.30 arriva l’appuntamento atteso invece con il Seminario Provinciale del PD “Sanità Piemontese: parliamone seriamente!” che si terrà al Palazzo Longis, via Torre dei Cavalli 5 a Savigliano. Prima vera occasione di approfondimento dello stato di salute della sanità regionale, che non mancherà di mettere in risalto i limiti della giunta Cirio, ricca di proclami ma con pochi successi a partire dalla disastrosa situazione delle liste d’attesa. Di rilievo la lista dei relatori che interverranno, fra cui Fulvio MOIRANO, Corrado BEDOGNI, Maurizio ARDUINO, Aurora VIALE, Enrico FERRERI e Guido CHIESA. Tutte le informazioni organizzative sul sito www.pdsavigliano.it/seminario. Gli eventi sono pubblici e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.