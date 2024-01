A Racconigi le celebrazioni del Giorno della Memoria con gli studenti dell’Arimondi Eula e il comprensivo “Muzzone”

Il 25 gennaio gli studenti dell’Istituto Arimondi-Eula di Racconigi e dell’I.C. Muzzone hanno celebrato insieme il Giorno della memoria. La ricorrenza cade il 27 gennaio, data di liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, ma per ragioni di calendario scolastico è stata anticipata di due giorni. Si tratta di un momento essenziale nella formazione della coscienza civica degli studenti: tramandare tra le generazioni la memoria dei terribili crimini nazifascisti compiuti nella seconda guerra mondiale, con l’uccisione di 6 milioni di ebrei, è fondamentale per evitare il ripetersi di simili eventi che il tempo non deve offuscare.

Gli studenti delle classi del biennio dell’I.I.S. Arimondi Eula e quelli delle classi terze medie dell’I.C. Muzzone, per l’occasione, hanno visionato un film intenso e commovente, dal titolo Vento di primavera, che racconta la deportazione degli ebrei di Parigi, prima rastrellati, poi rinchiusi nel Velodrome della città e infine portati a forza nei lager dove quasi tutti persero la vita. Tra di loro vi erano anche molti bambini.

La visione del film – presso la sala della SOMS – al mattino è stata preceduta da un lavoro di presentazione del contesto storico e da una riflessione a cura degli studenti delle due scuole; al pomeriggio da un intervento storico del il Preside dell’I.I.S Arimondi Eula prof. Luca Martini. Gli studenti hanno partecipato con grande attenzione.

Si ringraziano per l’organizzazione dell’iniziativa il comune di Racconigi, l’ANPI, l’associazione Cantoregi, i docenti delle scuole cittadine per l’attenzione e la cura nella preparazione degli studenti e i Dirigenti Scolastici prof.ssa Michela Busso e prof. Luca Martini.