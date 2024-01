La Corte dei Conti incontra le classi quinte del cuneese

Grande entusiasmo e apprezzamento ha riscosso l’evento organizzato nel salone della Provincia venerdì 26 gennaio dall'Istituto tecnico Bonelli di Cuneo per le classi 5ª di Cuneo e della provincia perché il Sostituto Procuratore della Corte dei Conti, dr. Nicola Peretti, ha incontrato i giovani studenti per illustrare loro le funzioni e i ruoli della Corte dei Conti. .

E’ stata una conferenza molto interessante perché il dr. Peretti ha affrontato tematiche legate alla legalità e alla gestione dei fondi pubblici in modo tecnico sì, ma anche molto comprensibile dai ragazzi che non hanno ancora affrontato gli studi universitari.

Molto apprezzata è stata la spiegazione relativa alle funzioni della Corte dei Conti, il ruolo che essa ha nei confronti della collettività e di cosa si occupa lui in qualità di Sostituto Procuratore.

Artjola Dedolli (5^A AFM) ha seguito con grande interesse l’incontro: "Sono molto contenta di aver partecipato - ha detto la giovane bonelliana - e che la mia scuola mi abbia offerto l’occasione di approfondire argomenti che per questione di tempo non possono essere affrontati in modo analitico in classe.

Questo incontro non ha avuto solo lo scopo di apprendere nuove nozioni, ma anche di farci capire cosa realmente ci piacerebbe fare in futuro, ha chiarito le idee a noi del corso economico e ci ha permesso di orientarci verso un domani più chiaro e soddisfacente.

Ringrazio personalmente la dirigente, prof.ssa Aimone Maria Angela, e il prof. Graci per aver organizzato questo incontro e per averci permesso di arricchirci come studenti e come persone".