A Emmaus una vendita straordinaria per la solidarietà

Il 1° febbraio del 1954 l’Abbé Pierre, fondatore delle comunità Emmaus, fa un appello per i senzatetto di Parigi e smove la coscienza dei cittadini e delle istituzioni prima francesi e poi europee e di altre parti del mondo sulla condizione di chiunque viva in situazioni di miseria e sofferenza.

Emmaus Cuneo, ricordando l’avvenimento, organizzerà, sabato 3 Febbraio presso i propri mercatini dell’usato di Boves, in via Mellana, 55 (orario 9,00/12,00 – 14,00/18,00), Cuneo, Via Dronero, 6/A (orario 15,30/19,00) e Mondovì Breo, P.zza San Pietro, 1 (orario 9,30/12,30 – 15,00/19,00) una vendita straordinaria a beneficio di Emmaus Internazionale per le proprie iniziative di solidarietà in varie parti del mondo.

Negli stessi mercatini solidali verrà anche allestita la mostra “INVERNO ‘54” con foto e testi relativi all’appello.

Nell’occasione, e solo per quella data, il mercatino solidale di Boves proporrà sconti sull’oggettistica, parte dei mobili, elettrodomestici, quadri , libri e lampadari.

Continua intanto la possibilità, per giovani dai 18 ai 28 anni, di fare domanda (entro il 15 febbraio) per effettuare il servizio civile presso Emmaus Cuneo.

Per maggiori informazioni: www.emmauscuneo.it – emmaus@cuneo.net – Tel. 0171.387834