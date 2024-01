L'arte di Andrea Migliore a sostegno delle cure palliative

Il progetto Orizzonti è realizzato in collaborazione con la Galleria Senesi Arte, che ha messo a disposizione spazi espositivi presso le sedi di Cuneo e di Savigliano per esporre le riproduzioni delle opere della collezione in modo da offrire la possibilità ad un ampio pubblico di visitare questa particolare e intrigante esposizione. “Il progetto orizzonti riuscirà ad avvicinare molte più persone all’arte perché le immagini proposte da Andrea Migliore hanno un forte potere comunicativo, che non necessita di decodifica”.

L’esposizione della collezione Orizzonti, sguardi e percorsi è il primo passo del progetto che si svilupperà lungo tutto il 2024. La collezione vuole essere da un lato un incentivo alla raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione La Cura nello Sguardo attraverso l’asta benefica delle opere che si terrà a dicembre e la distribuzione delle serigrafie numerate a fronte di una donazione tramite il sito dell’Associazione, ma non solo questo.

Il valore di Orizzonti, ci fanno sapere gli organizzatori, supera la raccolta fondi. Portare l’arte nei reparti di oncologia negli ospedali è un segnale forte e inatteso, che preme l’acceleratore verso i valori delle Cure Palliative. L’arte diventa così strumento di benessere grazie al suo potere rigenerante ed entra a far parte integrante della strategia di intervento delle Cure Palliative che hanno l’obiettivo di

L’inaugurazione dell’esposizione Orizzonti si terrà il 2 febbraio alle ore 16,30 presso il reparto di oncologia del Santissima Annunziata di Savigliano. All’evento parteciperanno il presidente dell’associazione La Cura nello Sguardo, il responsabile del reparto, i rappresentanti delle altre associazioni di volontariato, i volontari e le autorità locali. La partecipazione del pubblico è possibile nel rispetto delle norme sanitarie. Inoltre, l’iniziativa sarà l’occasione per presentare due altri importanti progetti realizzati dall’associazione: la donazione delle poltrone per Day Hospital e Ambulatori dell'Oncologia dell'Ospedale SS. Annunziata Savigliano e la consegna del nuovo ecografo portatile, per il posizionamento di accessi venosi a domicilio dei pazienti in cure palliative.