Saluzzo: la raccolta delle arance AIRC supera quota 1.500 euro

"Sono più di 1500 gli euro raccolti sabato mattina 27 gennaio al mercato di Saluzzo, con la vendita delle arance dell’Airc" racconta Gian Maria Aliberti Gerbotto, delegato saluzzese dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (nella foto con i volontari Concetta Niutti, Dario Longo, Cristiana D’Orazio e Matilde De Caroli).



“Il banchetto è stato allestito in corso italia alle nove del mattino ed è stato smontato verso le 13 quando sono finite le reticelle in vendita" conclude.