Biathlon, Coppa Italia Fiocchi: Michele Carollo e Luna Forneris dominano la sprint a Valdidentro

Giornata di domenica dedicata alle Sprint nella quinta tappa di Coppa Italia Fiocchi in Valdidentro, con l’organizzazione dello Sci Club Alta Valtellina ed alla presenza del delegato FISI Riccardo Cola.

Alle ore 9:30 hanno avuto inizio le prime gare, con gli avvicendamenti al cancelletto di partenza degli uomini Senior e Junior.

Tra i Senior, Iacopo Leonesio (CS Carabinieri) beneficia di una prova perfetta al tiro per ottenere il successo di giornata, precedendo Cedric Christille (GSFiamme Gialle), autore di due errori nel tiro in piedi, e il cuneese Nicolò Giraudo (CS Esercito), che ha mancato un bersaglio per serie di tiro.

Tra gli Junior, prima posizione per Gabriel Curtaz (CS Carabinieri), che realizza la prova perfetta al tiro e precede Lorenzo Solero (US Dolomitica), il quale ha mantenuto un ottimo passo sugli sci ma per il quale pesano 3 errori al poligono. Terzo posto per Dewis Barrel (Valgrisenche) con due errori equamente distribuiti sulle due serie di tiro.

A seguire, hanno preso il via Gaia Brunetto (CS Esercito, Senior), che termina la sua prova in 26’16.5 con 4 errori al tiro (1+3), e le donne Junior. Gara dominata da Serena Del Fabbro (Monte Coglians) che, oltre ad essere andata molto forte sugli sci, aggiunge anche un perfetto 10/10 al tiro. Seconda piazza per Giorgia Saracco (SC Brusson)per la quale pesano 4 errori al tiro (1+3) e terza posizione per Denise Planker (CS Esercito) autrice di un errore nella serie in piedi.

A chiudere la prima parte della giornata le prove della categoria Giovani. Gara maschile che vede nuovamente una doppietta targata Piemonte grazie alla vittoria di Michele Carollo (CS Carabinieri) davanti a Paolo Barale (GS Fiamme Oro) e al valtellinese Davide Cola (CS Esercito), tutti i tre autori di un errore nella serie in piedi. Ai piedi del podio si ferma Nicola Giordano (Fiamme Gialle) che chiude con due errori al poligono (1+1). Al 12° e al 17° posto concludono la gara Tommaso Peano e Nicolò Aime, entrambi dello sci club Alpi Marittime.

Gara femminile che vede primeggiare Alessia Forlin (US Primiero ASD) grazie alla prova perfetta al poligono, in cui ha coperto tutti i bersagli. Secondo posto per la cuneese Fabiola Miraglio Mellano (GS Fiamme Gialle) con due errori nel poligono in piedi e terza posizione per Maya Prividori (Monte Coglians) con un errore nella seconda serie.

Tra gli Aspiranti successo tra gli uomini per Julian Huber (ASD Anterselva) con un solo errore nel tiro a terra. Seconda posizione per Andreas Braunhofer (ASV Ridanna) con due errori al tiro, uno per sessione, ed il terzo posto per Jonas Tscholl (ASV Martell) penalizzato da due bersagli mancati nel tiro a terra ed uno nel tiro in piedi. Filippo Massimino (Alpi Marittime) chiude la sua fatica all'8° posto (1+3), mentre Stefano Occelli (Valle Stura) e Jacopo Piasco (Alpi Marittime) si classificano rispettivamente al 10° e 11° posto. Con quattro errori totali (2+2) si classifica al 17° posto Lorenzo Canavese(Alpi Marittime); più attardato Andrea Occelli (Valle Stura) che chiude al 40° posto.

Al femminile, vittoria per Luna Forneris (Entracque Alpi M) che compensai due errori al tiro, uno per poligono, con una prestazione molto competitiva sugli sci. Secondo posto per Tanja Wanker (SC Gardena) che grazie al 10/10 al poligono riesce a precedere Gaia Gondolo (Entracque Alpi M), che manca un bersaglio nel poligono in piedi e chiude la provain terza posizione. SI ferma ai piedi del podio Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime) con un errore nella sessione a terra, seguita da Alice Gastaldi (Valle Pesio, 5ª. Iris Cavallera, Cecilia Peano e Anna Giraudo, atlete dello sci club Alpi Marittime), chiudono rispettivamente in 11ª,14ª e 17ª posizione.