Calcio Serie D: mercoledì si torna in campo nel girone A, riflettori sul derby cuneese Bra-Alba

Ufficiali le designazioni arbitrali relative alla sesta giornata di ritorno sui campi del girone A di Serie D, in programma mercoledì 31 gennaio.

Sarà Gianmarco Vailati di Crema, coadiuvato dagli assistenti Federico Mezzalira di Varese e Marco Tonti di Brescia, il direttore di gara del derby cuneese tra Bra e Alba Calcio.

Punti pesanti quelli in palio all'Attilio Bravi (fischio d'inizio alle 14,30), con i giallorossi in ottimo stato di forma ed i langaroli in cerca di riscatto dopo la severa sconfitta contro l'Alcione Milano.

Fischio d'inizio alle 14,30 di mercoledì pomeriggio.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Alba: Gianmarco Vailati di Crema

Albenga-Chieri: Gianluca Guitaldi di Rimini

Alcione Milano-Ligorna: Dario Acquafredda di Molfetta

Asti-RG Ticino: Giuseppe Lascaro di Matera

Vogherese-Pont Donnaz: Nico Valentini di Brindisi

Borgosesia-Fezzanese: Leonardo Cipolloni di Foligno

Chisola-Derthona: Davide Testoni di Ciampino

Gozzano-Pinerolo: Adam Collier di Gallarate

Lavagnese-Sanremese: Francesco Gai di Carbonia

Vado-Varese: Andrea Migliorini di Verona