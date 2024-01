Danza sportiva: la scuola Milord di Fossano all' Universal Championship 2024

Da giovedì 11 a domenica 14 gennaio, per quattro intere giornate consecutive, si sono svolti a Mantova le competizioni di danza sportiva all'interno dell' Universal Championship 2024, grandissimo evento che ha richiamato coppie da tutto il mondo, con i top players a gareggiare nelle danze latino americane e standard ed anche tantissimi ballerini di tutte le età provenienti da tutta Italia.

1950 coppie di atleti sono accorsi per contendersi anche solo una semifinale, risultato già superlativo in manifestazioni di questa caratura, con in giuria oltre 15 campioni mondiali a giudicare le coppie che si sono confrontate un una pista di oltre 400 mq.

Il gruppo sportivo agonistico di danze latino americane della scuola MILORD di Fossano, capitanata dai maestri Maurizio Sampò e Sabrina Di Nunzio, non poteva certo mancare ad un evento a "sole" tre ore di auto proprio in Italia. Sei coppie si sono così messe in gioco in una 4 giorni di assoluta eccellenza della danza sportiva mondiale, con risultati veramente encomiabili, oltre le più rosee aspettative dei maestri stessi.

La coppia internazionale formata dal caragliese Simone Ventre e dalla russa Andreeva Victoria ha conquistato il 48° posto su 141 coppie nella massima competizione internazionale di danze latine americane 19/34 anni.

Ottimi risultati anche per il settore giovanile, nel quale la scuola fossanese sta investendo molto negli ultimi anni, con i giovanissimi ballerini Lorenzo Ghigo e Sofia Giardina, secondi classificati nella 10/11 anni open C, Ettore Galvagno e Martina Bo, quinti nella 14/15 anni open B, Matteo Prato e Valentina Civale sesti nella 14/15 open B, Alessandro Meistro e Rebecca Oliverio, semifinalisti nella 14/15 open B e Alessio Roasio e Nicole Spagna sesti nella 16/18 anni open B.

"Un grande ringraziamento anche a tutte le famiglie che supportano la crescita di questi ballerini, già pronti a ripartire per il prossimo evento. Il 4 febbraio un pullman della scuola MILORD sarà diretto a Genova per la gara brevetto Maury Cup, torneo riservato al settore preagonistico con 18 ballerini della scuola pronti ad affrontare per la prima volta la grande pista di un paladanze. Un 2024 all'insegna della danza sportiva partito dunque sotto i più rosei auspici"