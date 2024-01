Judo: un gennaio iniziato col botto per l’A.S.D. Valle Maira

È stato un gennaio iniziato davvero col botto per l’A.S.D. Judo Valle Maira. Nella giornata di sabato 27 gennaio a Lignano (UD) nel palazzetto del villaggio Bella Italia, si è disputato il Gran Prix Italia, valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale.

Alla competizione hanno partecipato sette atleti dell’associazione sportiva dronerese, con importanti risultati raggiunti da Penone Yuri e Marchiò Claudia.

Penone Yuri, cadetto kg 90, ha vinto tre incontri per Ippon (ko tecnico), dimostrando un’ottima preparazione atletica e un miglioramento tecnico. Alla finale si è classificato al secondo posto.

Marchiò Claudia, cadetta kg 70, ha perso il primo incontro ma, determinata come non mai, ha aggiustato la gara vincendo tre incontri per Ippon e con tecnica precisa si classifica al terzo posto.

Gli atleti Belliardo Luisa, cadetta kg 57, Beltramo Jennifer, cadetta kg 52, Garelli Giacomo, cadetto kg 66, Luciano Martina, cadetta kg 48, e Olivero Alessandra, cadetta kg 57, hanno disputato una bella gara con determinazione. “Per alcuni la sconfitta è arrivata per inesperienza - dicono gli allenatori - mentre per altri è mancata la continuità durante l’incontro.”

Gli atleti Penone e Marchiò hanno acquisito il pass diretto per la finale del Campionato Italiano A1, evitando le qualifiche Regionali e la Finale Italiani A2. I tecnici e il Presidente ci tengono a congratularsi con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.