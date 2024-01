La squadra "Sensa doit" del CSM di Saluzzo-DSm Psichiatria area nord al torneo di volley a Saint Vincent

Giovedì 25 gennaio la squadra dei “Sensa Doit” del CSM di Saluzzo – DSM Psichiatria area nord, collegata al Volley Saluzzo, ha partecipato ad un torneo nel palazzetto di Saint Vincent, organizzato dalla UISP Regionale - Sport per tutti, in collaborazione con il gruppo della Valle d’Aosta nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Orso.

Alla manifestazione hanno aderito cinque squadre piemontesi (oltre alla formazione saluzzese erano presenti Moncalieri, Chivasso, Chieri e Rivoli) ed una emiliana (Modena), che si sono affrontate in un girone all’italiana, durato l’intera giornata.

Il gruppo saluzzese, particolarmente nutrito era formato da dodici atleti e quattro operatori che si sono alternati sul campo da gioco, in una bella giornata di sport.

E’ stato un torneo molto impegnativo in cui la formazione dei “Sensa doit” ha ben figurato, vincendo tre incontri su cinque e posizionandosi così al terzo posto della classifica finale. Ma, come sempre in queste occasioni, riservate a formazioni che fanno parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale” inseriti nei programmi delle diverse A.S.L. territoriali, la cosa più importante è stato lo spirito di amicizia, di incontro e anche di confronto, all’insegna dello sport, con realtà che vivono le stesse situazioni e problematiche.

E’ stata la prima tappa del 2024 di un programma che prevede più “concentramenti” che porteranno alla fase finale nazionale, a giugno, che si svolgerà come sempre a Rimini.

Il prossimo appuntamento, il 12 febbraio, sarà proprio a Saluzzo, presso il Palazzetto di Via della Croce, evento reso possibile grazie alla disponibilità del Comune di Saluzzo e del Volley Saluzzo, che da anni supporta e sostiene in modo determinante questa particolare realtà sportiva.