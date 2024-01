Oltre 500 partecipanti al Granda Cross: tripletta dell'Atletica Saluzzo nel campionato di società giovanile

Oltre 500 i partecipanti alla terza edizione della Granda Cross di domenica 28 gennaio a Cuneo, manifestazione valida come terza prova del Trofeo Regionale giovanile di corsa campestre, e come campionato regionale giovanile di società, nonché come prova di selezione per la rappresentativa regionale cadetti che prenderà parte alla Festa del Cross di Cassino.

Organizzatori dell'evento Atl. Roata Chiusani, Michelin Sport Club, Atl. Sprint Morozzo.

CADETTI.

Andrea Cappelli (GAV), dopo il secondo posto di Oleggio, mette in cascina il successo nella prova cuneese, conquistando la vittoria su Luca Milanesi (Atl. Settimese) e Niccolò Salustri (Atl. Ivrea). Ai piedi del podio Matteo Baffoni (Atl. Ivrea) e Tiago Ceretti (GAV). Assente Luca Gallerini, vincitore nella precedente tappa del trofeo.

Al femminile, successo di Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo), quarta ad Oleggio; alle sue spalle salgono sul podio Elisa Gardini (Bugella Sport) e Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris). Ai piedi del podio Silvia Perone (Atl. Gaglianico) e Sara Bori (GSA Valsesia).

RAGAZZI

Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti) mette nel proprio paniere un altro successo; dopo Oleggio, l’astigiano vince anche a Cuneo, precedendo nell’ordine Giulio Gherardi (ASD Dragonero) e Lorenzo Marcato (Zegna), seguono Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita) ed Ernesto Cubello (Atl. Venaria Reale).

Al femminile, testa a testa tra Matilde Telamone (Atl. Saluzzo) e Stella Aimo Boot (Atl. Balangero) che si risolve a favore della prima, che nega così alla rivale il bis dopo il successo di Oleggio. Terza piazza per Martina Giglio (Mezzaluna) che precede Lisa Aimo Boot (Balangero) e Alessia Dova (Atl. Ivrea).

In gara anche le categorie assolute, impegnate, come da programma, nel cross corto su percorso di 3km. Al maschile, successo di Ayyoub El Bir (Atl. Biotekna) su Mattia Galliano (GP Parco Alpi Apuane) ed Elia Mattio (Pod. Valle Varaita).

Al femminile, Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo) precede Miriana Ramat (Atl. Susa Adriano Aschieris) e Sonia Mazzolini (GAV).

CDS GIOVANILE.

Tripletta per Atletica Saluzzo che fa suo il titolo regionale di società Cadette, Ragazzi e Ragazze. All’Atletica Ivrea va invece il titolo cadetti, davanti a GS Pomaretto 80 e GAV. Sul podio cadette, alle spalle del club cuneese, salgono invece Atl. Gaglianico e Atl. Giò 22 Rivera.

Nella categoria ragazze, secondo posto per Atl. Roata Chiusani, terzo per Balangero; al maschile, completano il podio Atl. Settimese e Safatletica.